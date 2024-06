Amanda Lear, la verità sulla morte dell’ex fidanzato David Bowie/ “È stata una relazione importante”

Domenica 23 giugno la showgirl Amanda Lear sarà una delle protagoniste di “Verissimo-Le Storie” e parlerà anche della sua storia d’amore con il grande David Bowie. David Robert Jones, in arte David Bowie, nato nel 1947, è stato uno dei più grandi cantautori britannici di tutti i tempi, a partire dagli anni ’70 fino al 2016, la sua fama è stata riconosciuta da molteplici generazioni in tutto il mondo.

Chi era Salvador Dalì, ex di Amanda Lear?/ Lei: "Quando sua moglie ci ha scoperti..."

Dalla semplice passione per il “glam rock”, per il sassofono e le band, David Bowie trae ispirazione al punto tale da diventare una vera star. Tra i più grandi successi di Bowie ci sono indubbiamente: “Starman”, “Heroes”, “Life on Mars”, “Changes”, “Rebel Rebel” e molti altri; nel 2007 fu indicato dall’importante giornale Forbes come il quarto cantante più ricco al mondo e nel 2008, dopo molti anni di carriera, era ancora in cima alle classifiche dei 100 migliori cantanti a livello globale di Rolling Stone. Come molte grandi rock star del passato, David Bowie ha accostato al successo alcool e droghe, ma quando riuscì ad uscire fuori da quel tunnel di dipendenze, per lui fu troppo tardi. Nel 2016 Bowie aveva pubblicato il suo ultimo album “Blackstar” ma quello stesso anno, il 10 gennaio, fu trovato morto nella sua casa di Lafayette Street a New York City, dopo mesi di lotta contro un cancro al fegato.

Amanda Lear, i più grandi amori e gli ex fidanzati/ Da Salvador Dalì a David Bowie: "Ero cotta e persa"

David Bowie: il suicidio e la relazione con Amanda Lear

David Bowie aveva un cancro al fegato da un anno e tre mesi prima della sua morte, l’amico e regista Ivo Van Howe, dopo la sua morte dichiarò: “Nessuno sapeva che “Blackstar” sarebbe stato il suo ultimo album ma se ne è andato in pace, circondato dalla sua famiglia, dopo una lotta contro il cancro”. Nonostante le dichiarazioni, molti hanno pensato che la rock star si fosse suicidata e le conferme sono arrivate pochi mesi dopo la sua morte, da Leslie-Ann Jones, autrice di “Heroes”, che ha rivelato alla BCC: “Si è affidato al suicidio assistito, la decisione è stata presa da lui e chiunque lo abbia aiutato in questa missione e come sia stata portata a termine non sarà mai rivelato. Sono sicura che non abbia coinvolto familiari e amici per proteggerli”.

Amanda Lear, i più grandi amori e gli ex fidanzati/ Da Salvador Dalì a David Bowie: "Ero cotta e persa"

Oltre ai fan, a soffrire la perdita di David Bowie sono stati anche i suoi amori passati, tra cui Amanda Lear, che a Verissimo, di lui aveva detto: “È stata una relazione importante, cantavo con lui ed era diverso dagli altri. Aveva un carisma straordinario, era molto seducente, è stato il primo a dirmi ‘sai tu hai una voce interessante, dovresti lavorarci sopra’. È stato il primo a darmi delle lezioni di canto, a spingermi a cantare, se no io non avrei mai avuto il coraggio. Siamo rimasti insieme un paio d’anni e poi l’ho mollato. A quel tempo si drogava ma era il periodo dei figli dei fiori, era normale”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA