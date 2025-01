Amanda Lecciso e Bernardo Cherubini, più vicini al Grande Fratello 2025? Lei delusa degli altri lui la consola

Non è un mistero per nessuno che Bernardo Cherubini è innamorato di Amanda Lecciso al Grande Fratello 2025 tuttavia quest’ultima ha sempre fatto un passo indietro dicendo di vedere in lui soltanto un amico. Nelle scorse ore il fratello di Jovanotti è finito nel mirino di altri gieffini tra cui Stefania Orlando che lo hanno rimproverato di stare esagerando. Adesso, invece, c’è stato un riavvicinamento tra Amanda Lecciso e Bernardo Cherubini. Scendendo nel dettaglio la sorella di Loredana Lecciso ha avuto un momento di sconforto pensando al comportamento degli altri inquilini.

Bernardo ha cercato di consolarla dicendole il suo punto di vista. Tra una battuta e l’altra, il concorrente ha chiesto ad Amanda delle spiegazioni perché da qualche giorno a questa parte, ha notato in lei un cambiamento repentino. La 36enne si è lasciata andare alle confidenze prima ammettendo di provare una certa stanchezza e poi ha ammesso di essere delusa dal comportamento degli altri inquilini. Vorrebbe che all’interno del gruppo ci fosse più sincerità: “Mi piace vederci chiaro”. A questo punto Bernardo Cherubini ha cercato di tirarle su il morale, invitandola a superare il momento, e spronandola a non mollare e a reagire dicendole frasi come: “La parte più difficile inizia ora”, “O ti tiri su tu o ti tiro su io”.

Amanda Lecciso, momento di sconforto al Grande Fratello 2025: “Io vorrei che le persone fossero come me”

Ha avuto un momento di sconforto Amanda Lecciso al Grande Fratello 2025. Stanca di dover giustificare sempre i comportamenti degli altri e di essere sempre lei a dover fare il primo passo, ha confessa a Bernardo Cherubini di non voler più andare incontro agli altri: “Chi vuole esserci c’è, chi non vuole non c’è” dice e, speranzosa, aggiunge “Io vorrei che le persone fossero come me, voglio crederci”. Bernardo l’ha invitata a non tormentarsi per questa situazione e l’ha spronata a vivere la sua avventura dando il giusto peso ai rapporti, senza avere troppe aspettative: “Sei troppo generosa, Amanda”.