Amelia Villano è passata dalla giuria di Tale e Quale Show ad essere una delle concorrenti dell’edizione 2024. Proprio così, l’imitatrice e cantante diventata famosa grazie alle imitazioni di Belen Rodriguez e Chiara Ferragni, è pronta alla sua prima esperienza in un varietà televisivo. Nata ad Alife, in provincia di Caserta, Amelia si è fatta conoscere dal grande pubblico vestendo i panni di Belen; un’imitazione che ha conquistato il mondo del web spingendola fino a quello della televisione visto che lo scorso anno è stata quarto giudice di Tale e Quale Show. Quest’anno Amelia partecipa da concorrente e non nasconde la sua grande emozione ai microfoni di Super Guida Tv: “sono molto più emozionata quest’anno che sono tra i concorrenti. Provo un po’ di ansia ma ho anche tanta voglia di far divertire”.

La cantante, imitatrice e speaker radiofonica sogna di imitare Lady Gaga, mentre teme il confronto con la grande Loredana Bertè. Nessuna paura, invece, sul giudizio della giuria anche se Cristiano Malgioglio la terrorizza: “ho paura del suo giudizio ma dall’altra sono curiosa di sapere cosa dirà sulle mie imitazioni”.

Amelia Villano sarà Angelina Mango a Tale e Quale Show 2024

La prima prova di Amelia Villano a Tale e Quale Show 2024 è Angelina Mango. La giovane cantante si confronterà con la vincitrice del Festival di Sanremo 2024, un talento cristallino e raro che ha conquistato critica e pubblico in questi ultimi dodici mesi. Un confronto non semplice per Amelia che dovrà cercare di essere “tale a quale” alla giovane cantautrice che con “La noia” ha portato alto il nome dell’Italia nel mondo e all’Eurovision Song Contest 2024.

Riuscirà Amelia Villano a reggere il confronto, ma soprattutto a convincere la giuria composta da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Non dimentichiamo che anche il pubblico da casa gioca un ruolo determinante nella classifica finale che decreterà il vincitore di puntata.

