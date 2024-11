Daniele arriva ultimo nella gara di improvvisazione ad Amici 2024: nessuno dei compagni lo ha votato

Brutto colpo per Daniele ad Amici 2024. Nel corso del daytime del 28 novembre, ai ballerini è stato chiesto di scegliere un componente per squadra che si sarebbe poi esibito in una prova di improvvisazione di fronte ai cantanti della classe. Gli allievi di canto sono stati infatti chiamati ad assistere alle prove di improvvisazione di Alessio, Dandy e Daniele e a scegliere il loro preferito tra i tre. La votazione ha così decretato Alessio vincitore con 6 voti, seguito da Dandy con 3. Nessun voto, invece, per Daniele, arrivato ultimo.

Più che l’ultima posizione, a pesare su Daniele è stato il fatto che nessuno dei suoi compagni abbia votato per lui. Motivo per il quale, finita la prova e rientrati tutti in casetta, Daniele ha preferito rimanere in disparte.

Daniele contro TrigNo: lo sfogo con Senza Cri

Accortosi del fatto che Daniele fosse vistosamente arrabbiato per il risultato, TrigNo ha deciso di raggiungerlo e sdrammatizzare. “Sei l’unico che mi ha fatto venire i brividi!”, sono state le parole del cantante della squadra di Anna Pettinelli, che ha però votato per Alessio. È proprio l’incoerenza di queste parole che ha scatenato la reazione di Daniele, che ha prima affrontato con sarcasmi TrigNo, e si è poi sfogato con Senza Cri. Ironia della sorte, anche la cantante di Amici 2024 ammette di aver avuto i brividi vedendo ballare Daniele, ma di aver poi votato per Alessio perché la sua esibizione è stata più coerente col rapporto dell’improvvisazione. “Ma allora non venite a dirmi che avete avuto i brividi, perché se avete votato un altro significa che non è così!” ha tuonato Daniele.

