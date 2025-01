Amici 24 Serale, giuria stravolta con quattro nuovi giudici? Le indiscrezioni

Il serale di Amici 24 è sempre più vicino: a marzo partirà la fase più attesa del talent di Maria De Filippi, a cui non tutti riusciranno a partecipare. E mentre i professori cercano di capire chi portare e chi no alle battute finali, c’è tanta curiosità in merito alla giuria che avrà il compito di giudicare i ragazzi di Amici e le loro esibizioni. Stando alle prime indiscrezioni, sembra proprio che la giuria del serale di Amici 24 sarà stravolta.

Dopo due anni in cui gli allievi di Amici sono stati giudicati dal trio composto da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, pare che Maria De Filippi abbia deciso di cambiare completamente la giuria, aggiungendo inoltre una poltrona rossa e portandola, dunque, a 4 elementi.

Ecco i nomi dei possibili nuovi giudici del serale di Amici

Ma chi sono i nuovi papabili giudici di Amici 24 Serale? Stando a quanto riportano l’esperto di gossip Amedeo Venza e il profilo La TV, Maria De Filippi starebbe pensando a grandi nomi della TV italiana e dell’arte per le sue quattro poltrone. Il primo nome è quello di Christian De Sica, che non è nuovo alla giuria di Amici. Il suo, infatti, sarebbe un ritorno al serale, e anche molto gradito da tanti telespettatori. L’altro nome in giuria, secondo Venza, è quello di Ilary Blasi. La conduttrice, reduce dalla serie a lei dedicata su Netflix, potrebbe essere un valore aggiunto allo show, nonché una parte più leggera e divertente.

Stando, invece, a quanto riporta La TV, a sorpresa uno dei giurati del serale di Amici 24 potrebbe essere Amadeus, che d’altronde si è già prestato a fare da giudice a una delle gare del pomeridiano domenicale. Infine, un’esperta di danza: Eleonora Abbagnato, altro volto noto ai fan di Amici. Saranno davvero loro a comporre la giuria di Amici 24 Serale?