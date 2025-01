Amici 24, la classifica streaming dei nuovi singoli: TrigNO trionfa

Nella casetta di Amici 24 sono arrivati i risultati degli streaming degli ultimi singoli dei cantanti. Tutti gli allievi di canto sono stati chiamati ad accomodarsi sulle gradinate per scoprire la classifica degli streaming, che ha riservato non poche sorprese e più di qualche delusione. Al primo posto c’è TrigNo, allievo di Anna Pettinelli da poco rientrato dopo una sospensione, con ‘Maledetta Milano’ che registra 350.795 streaming. Segue al secondo posto Jacopo Sol, allievo di Rudy Zerbi, con 256.481 per la sua ‘Complici’.

Terzo posto per Luk3, allievo di Lorella Cuccarini, e la sua ‘Valentine’: 229.422 streaming. Quarto posto per ‘Dove di trovi tu’ di Antonia, con 212.908. Quinto posto per Deddè con ‘Periferia’, allievo di Anna Pettinelli, con 130.461 stream.

Vybes ultimo in classifica con forte distacco dal primo: le reazioni ad Amici 24

Arriviamo così alle ultime posizioni della classifica streaming nuovi singoli Amici 24: al sesto posto c’è Mollenbeck con ‘Male’, che fa 121.623 stream. Settima è Chiamamifaro con ‘O.M.G’ che registra 112.774 stream. Ottavo posto per Senza Cri con ‘Tutto l’odio’, canzone che ha ottenuto finora 94.718 ascolti. Nono posto per Nicolò con ‘Yin e Yang’, 87.346. Ultimo in classifica è invece Vybes con il suo brano ‘Non mi passa’, che ha ottenuto 73.343 stream. Risultati che hanno spiazzato TrigNo, che si è detto tanto felice quanto incredulo della classifica nella sua totalità, e che hanno causato anche una dura crisi per Luk3, nonostante il suo terzo posto. “Me l’aspettavo” è stato, invece, il commento amareggiato di Vybes.

