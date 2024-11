Andreas Muller e le dolci parole dedicate a nonna Maria dopo la morte improvvisa

Forse non tutti sanno che Andreas Muller era legatissimo all’amata nonna Maria, morta recentemente e all’improvviso. Per il ballerino è stato un bruttissimo colpo e quest’anno, purtroppo, non è stata l’unico. Andreas aveva già dovuto fare i conti con la perdita dello zio e ora si ritrova a fare lo stesso per la morte di nonna Maria. In un messaggio postato sui social, immediatamente dopo la sua scomparsa, il ragazzo ha spiegato i motivi della sua assenza, che era appunto legato alla grave perdita in famiglia.

“Inaspettatamente nello stesso anno mi ritrovo ad elaborare un altro lutto arrivato così di botto in un giorno di tanti sorrisi”, le parole di Andreas Muller dedicate alla nonna. “Stavolta sarò ancora più forte e penserò che non abbiamo modo di vederci perché sei troppo impegnata a sorridere, mangiare e recuperare il tempo perso con lo zio, tuo figlio”.

Andreas Muller in ginocchio dopo la morte di nonna Maria e di zio Salvatore: un anno orribile

Andreas Muller non riesce a farsi una ragione della perdita dell’amata nonna. Il fatto che si avvenuta così, improvvisamente, ha gettato tutta la famiglia nello sconforto. E lui non nega di essere andato ko dopo la tragica notizia. “Questi momenti ti mettono al tappeto e ti fanno provare il male più grande di questa vita”, ha scritto il compagno di Veronica Peparini su Instagram.

“Tra le lacrime sono felice di una cosa. Essere riuscito a farle conoscere le mie figlie portandole in Calabria a casa sua solo due settimane fa. Assurda e tremenda la vita”, le parole del ballerino, che ancora non si capacità di non poter più sorridere e scherzare con la sua amata nonna. Solo il tempo, forse, lo aiuterà.

