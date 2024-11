Andy Luotto, chi è e carriera: dalla tv alla passione per la cucina

C’è anche Andy Luotto tra i protagonisti della nuova puntata de La volta buona, in programma oggi pomeriggio su Rai 1, pronto a raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo. Il celebre attore comico e chef è ormai presente nella televisione italiana dagli anni ’70 ed è approdato nel nostro Paese all’età di 15 anni, dopo essere nato e cresciuto in America e aver lì vissuto le prime fasi della sua adolescenza. Dopo essersi laureato in cinematografia a Boston nel 1972, la sua carriera in Italia è iniziata a metà decennio dopo essere stato scoperto da Renzo Arbore.

Andy Luotto, dopo alcune esperienze come doppiatore, è approdato nella tv italiana prendendo parte a programmi come L’altra domenica e Quelli della notte. Oltre ad una breve esperienza anche come cantante, negli anni si è avvicinato al mondo della cucina, coltivando questa sua grande passione e diventando chef. In un’intervista a I Fatti Vostri rilasciata nel 2022, aveva confessato: “La cucina è la mia grande felicità, vivo di quello, la tv mi ha dato tantissimo ma dove mi ha portato la cucina… fra Giappone, Cina, nel deserto, mi ha dato molto perché le persone le conosci bene cucinando e mangiando, noi siamo quello mangiamo”.

Andy Luotto, chi sono la moglie Antonella e i figli Silvia, Steven e Eugene

Dal cinema alla televisione, alla grande passione per i fornelli che l’ha reso uno dei più celebri chef in Italia, Andy Luotto vanta una carriera piuttosto ricca e diversificata. Ma, successi professionali a parte, c’è un altro importante trionfo nella sua vita ed è legato all’amore e alla sua meravigliosa famiglia, costruita al fianco della moglie Antonella e dei tre figli Steven, Silvia e Eugene.

Della moglie di Andy Luotto non si conoscono molte informazioni, essendo la coppia molto riservata e lo chef poco incline ai riflettori della cronaca rosa. Nel libro Faccia da Chef, pubblicato dal cuoco nel 2011, la donna aveva però così descritto il matrimonio e la storia d’amore: “Tutto avrei immaginato tranne che sposare Andy volesse dire sposare un cuoco che per divertimento faceva l’attore e non viceversa“.

