Anna schifata da Alfred a Temptation Island 2024 abbandona il falò: “Lui non è un uomo, segue la passione come un animale”

Puntata movimentatissima per Anna e Alfred di Temptation Island 2024, il giovane ha iniziato a flirtare con la single Sofia e tra allusioni alla ‘black connetion’, strusciamenti e sguardi ammiccanti il clima si è riscaldato tantissimo tanto da sconvolgere Anna: “Io non sono venuta qui per guardare un porn*o” è sbottata la giovane. Successivamente per lei dopo ben otto video del suo fidanzato Alfred insieme alla single Sofia, nell’ultimo falò Anna ha confessato a Filippo Bisciglia tutte le sue amerezze. “Io sono venuta qui per avere risposte” ha confessato Anna a Temptation Island 2024 per poi aggiungere: “E di vedere Alfred che facesse un percorso interiore, ad oggi invece, mi ritrovo lui che vuole capire se sta con me perché mi amo o solo perché io ci sono stata sempre per lui”.

E non è tutto Anna a Temptation Island 2024, proprio sul rapporto tra Alfred e la single Sofia ha poi aggiunto: “Io volevo uscire con la capacità di dire a lui ‘Ti Amo’ perché quando lui mi dice Ti Amo io rispondo ‘Si’ e non ‘Ti Amo’. Io non sto vedendo nessun percorso, nessun cambiamento ma una persona che mi vuole lasciare e si sta conoscendo con un’altra. Lui non è uomo, vive di passioni come se è un animale. Se tu mi dici che non ti penti di nulla vuol dire che sei consapevole di non aver sbagliato” E subito dopo Anna ha abbandonato il falò: “Se si parla solo di passione io possono anche finire di guardare. Mi fa schifo guardare e mi sto anniando sinceramente.” Ed al rientro nel villaggio si sfoga con il single Anto.

È tempo di falò anche per Alfred a Temptation Island 2024: “Sto comunque capendo, perché io e Anna siamo entrati qui dentro lei perché vuole sapere se si può fidare di me ed io che non so se continuare con lei o no. In questo percorso ho incontrato Sofia e sto riscoprendo una parte che non avevo più con Anna. Non riesco ad essere chiaro fino in fondo ancora ma credo che arriverò a capire. Io volevo vedere anche un video suo una reazione” Il giovane, infatti, si aspettava una reazione ed il mettersi in gioco anche da parte della fidanzata.