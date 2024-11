Da più di vent’anni, ormai, il cuore di Pierfrancesco Favino batte per la moglie Anna Ferzetti. In realtà non è ancora ufficialmente tale, perché il matrimonio non si è mai celebrato. L’attore non ha dubbi che prima o poi si farà, d’altronde è legato profondamente alla madre delle sue figlie Lea e Greta. “Sono molto legato a lei e se parlo di Anna parlo di mia mia moglie. Il matrimonio ci sarà e andrà a coronare il nostro viaggio”, le parole di Favino pronunciate non molto tempo fa nel salotto di Verissimo.

Anche Anna è dello stesso avviso, ma entrambi non sembrano avvertire particolare fretta. Dalle parole che entrambi pronunciando parlando della storia d’amore, evince però grande ammirazione reciproca. “E’ un uomo d’altri tempi, è una persona generosa ed io lo reputo un fuoriclasse. Non dà mai nulla per scontato, lo ammiro”, dichiara Anna con gli occhi a cuore.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, la crisi superata dopo la nascita delle figlie

Benché entrambi siano impegnatissimi, la loro vita privata non ne risenti. Per motivi lavorativi, spesso, Favino e la moglie non si vedono per giorni. Una distanza che anche anziché allontanarli li avvicina, grazie ad un desiderio ed una passione che restano sempre vivi. “Quando ci ritroviamo siamo felici di rivederci, ci godiamo il tempo insieme. Lei è stata più brava di me a creare questi spazi per noi”, dice lui.

In una precedente intervista a La Repubblica, Anna Ferzetti spiegava che la crisi aveva toccato anche la sua storia con Pierfrancesco, dopo la maternità. “Ci siamo dovuti riorganizzare per tenere vivo il nostro progetto comune e pure la passione”, le splendide parole di Anna. Oggi, non a caso, lei e Pierfrancesco sono una coppia unita e affiatata più che mai.

