La splendida Anna Galiena, nata a Roma nel 1949, proviene da una famiglia della borghesia capitolina. Appassionata di recitazione fin da bambina, a quattro anni ha interpretato il suo primo ruolo teatrale: Maria, nella recita della parrocchia, per poi capire che, nonostante fosse appena una bimba, era quello ciò che voleva fare. Ha così iniziato a studiare per realizzare il suo sogno, arrivando a frequentare un corso di danza al Teatro dell’Opera di Roma. Ha poi dovuto abbandonare la passione per la recitazione perché a undici anni il padre glielo ha vietato. Anna non ha però mai lasciato davvero da parte quel sogno di diventare attrice e così, a diciannove anni, è fuggita con un gruppo di amici per raggiungere la Ciociaria, dove ha passato alcuni anni.

Nel 1976 ha deciso di lasciare l’Italia per volare in Canada, a Toronto: qui ha iniziato a condurre uno spettacolo televisivo per la comunità italo-canadese. Si è trasferita poi a New York per studiare recitazione, debuttando anche a teatro in Romeo e Giulietta nella parte della bella veronese. Sono arrivate da quel momento una serie di esperienze sia a teatro che al cinema. È poi tornata in Italia nel 1983, prendendo parte ad una serie di film come “Sotto il vestito niente” di Carlo Vanzina e tanti altri successi cinematografici.

Anna Galiena, chi è: “Accettai di recitare con Tinto Brass ma…”

Anna Galiena è stata protagonista anche di un film di Tinto Brass, “Senso ’45”. Parlando di questa esperienza, l’attrice ha spiegato: “Con Tinto ci conoscevamo da dieci anni e, prima della sua erotomania, l’ho sempre considerato, e lo considero, un uomo colto, piacevole”. Poi è arrivata “Senso ’45” e a Galiena è piaciuta la sceneggiatura: per questo ha preso parte al film, spiegando però a Brass di non voler essere ripresa in scene eccessivamente hot, dove si vedessero le parti intime. Anna Galiena, infatti, si descrive come una persona molto timida e per questo non eccessivamente entusiasta all’idea di girare scene di nudo.