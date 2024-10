Se si pensa ai grandi amori di Anna Tatangelo non si può fare a meno di menzionare l‘ex marito Gigi D’Alessio, con cui ha condiviso un pezzo di strada molto importante della sua vita, impreziosito dalla nascita di Andrea. Oggi la cantante pare essere single, dopo la fugace storia d’amore con il giovanissimo Mattia Narducci. Guardando però alla relazione con Gigi D’Alessio, che appassionò migliaia di fan, fanno riflettere le dichiarazioni rilasciate dalla cantante qualche tempo fa a Belve, quando intervistata dalla Fagnani sganciò alcune staffilate all’ex compagno.

“Della nostra vita insieme non mi manca nulla”, aveva detto senza troppi giri di parole. “Il problema è che lui è rimasto con la testa sempre a vent’anni”, ha ironizzato. Dal punto di vista della carriera, ad ogni modo, la cantante ammette di essere stata supportata profondamente da Gigi. “Aveva più esperienza artistica di me e questo mi è servito molto”, le sue parole.

Anna Tatangelo, la storia d’amore con Gigi D’Alessio e la lotta contro i pregiudizi

Al tempo stesso, però, ha dovuto fare i conti con i pregiudizi del pubblico: “Sono stata svantaggiata perché quando uscivo fuori di casa con la sua musica tante volte è stato un punto di attacco: ‘Eh, questi pezzi sono sempre D’Alessiani…’. Esordio avvantaggiato? Purtroppo no: si parlava esclusivamente della mia vita privata, nonostante ognuno dicesse la sua, e Gigi dicesse la sua sulla storia precedente, si metteva in luce solo quello che infangava le persone”, il ragionamento amaro di Anna Tatangelo.

Ad ogni modo il passato è passato e Anna Tatangelo, a quanto pare, non soffre di alcuna forma di nostalgia: “Se n’è andata l’Anna malinconica che faceva la donnina per mostrare anni in più”.