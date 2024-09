Anticipazioni Beautiful, 11 settembre 2024: Sheila vuole ritornare nella vita di Finn

Anche nella giornata di domani, mercoledì 11 settembre 2024, si rinnova il consueto appuntamento pomeridiano con Beautiful; ma cosa ci rivelano le anticipazioni della nuova puntata, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Dopo Bill e Taylor, anche Steffy decide di andare a fare visita a Sheila in carcere, per avere un confronto con lei e sfogare tutto il proprio risentimento nei suoi confronti.

La Forrester è un fiume in piena e la accusa della sua malvagità e di essere stata la causa di tutti i mali della sua famiglia, sottolineando anche la sua soddisfazione nel vederla finalmente dietro le sbarre; Sheila però, di contro, promette che si difenderà con le unghie e con i denti e giura che, quando uscirà dalla prigione, riuscirà a trovare finalmente un posto nella vita non solo del figlio Finn, ma anche del suo nipotino. Ci riuscirà?

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, riavvolgendo il nastro e ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful, Hope e Thomas sono sempre più affiatati sul posto di lavoro e le loro interazioni preoccupano e non poco Liam; lo Spencer ha voluto parlarne con Steffy, la quale l’ha invece rassicurato circa le buone intenzioni di suo fratello, ma lui fatica a crederle.

Intanto Brooke e Ridge hanno riaccolto il figlio R.J. a Los Angeles; il giovanissimo Forrester, di ritorno a casa dopo essere stato in giro per il mondo come influencer, ha spiegato che si fermerà ma solo per un breve periodo. E, soprattutto, ha rifiutato la proposta dei genitori di entrare nella loro azienda di famiglia e di lavorare dunque con loro nella moda; il ragazzo non sembra essere tagliato per questo mondo e, per questo motivo, dopo la breve pausa americana ripartirà per fare carriera altrove.

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate di Beautiful vanno in onda tutti i pomeriggi della settimana, dal lunedì alla domenica, alle ore 13.45 circa su Canale 5; oltre alla visione in tv, è garantita come sempre la visione in contemporanea in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.