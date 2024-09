Anticipazioni Beautiful, 5 settembre 2024: Brooke e Hope sorprese da Deacon

Domani pomeriggio, giovedì 5 settembre 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful; scopriamo nel dettaglio cosa ci rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity. Katie si è da poco confidata con Carter, convinto che la donna nutra ancora un sentimento per Bill; c’è qualcosa che, in fondo, continua a legarla al suo ex marito nonostante sia ben consapevole delle motivazioni che li hanno portati alla separazione? Dopo aver accompagnato Taylor a fare visita a Sheila in carcere, lo Spencer chiede a Katie di ritornare insieme a lui dichiarandole nuovamente tutto l’amore che prova per lei.

Nel frattempo Brooke e Hope si ritrovano a parlare del grande cambiamento di Deacon; non solo ha preso in mano le redini de “Il Giardino” portando il locale ad un grande successo di pubblico, ma il suo intervento è stato anche determinante nell’operazione che ha portato alla cattura di Sheila. Mamma e figlia però non sanno che lo Sharpe ha una relazione segreta proprio con la diabolica donna, e che è disposto a tornare in carcere per farle visita e chiederle scusa per averla tradita e condannata alla prigione

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful in onda su Canale 5, Hope si è ritrovata a parlare con Deacon e gli ha dichiarato la sua ammirazione per il prezioso contributo fornito nella cattura di Sheila. La Logan elogia il padre che, tuttavia, tenta di minimizzare quando accaduto e di evadere dal discorso per non destare sospetti nella figlia; lo Sharpe è infatti ancora segretamente legato alla diabolica donna ora finita dietro le sbarre e nessuno è a conoscenza della loro relazione clandestina.

Nel frattempo Carter ha messo alle strette Katie: ritrovatosi da sola con lei in ufficio, le ha chiesto cosa ancora la lega a Bill e se sia ancora segretamente innamorata di lui. Nel tentativo di allontanarla da un possibile ritorno di fiamma, le ricorda i motivi per cui il rapporto con lo Spencer si è interrotto e la invita a non farsi persuadere dall’eroismo di Bill in occasione della cattura di Sheila.

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Beautiful va in onda tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, nei pomeriggi di Canale 5 a partire dalle ore 13.45; il pubblico ha come sempre a disposizione anche un servizio streaming, quello fornito dalla piattaforma di Mediaset Infinity.