Novità e colpi di scena a Beautiful non mancano mai e riescono sempre a catturare non poco l’attenzione dei telespettatori, le anticipazioni relative all’episodio di venerdì 8 novembre 2024 come sempre faranno incuriosire tutti. La nota soap opera americana da oltre trent’anni conquista un notevole successo in termini di ascolti, va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato e tiene incollati al televisore moltissime persone. Queste sono curiose di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti.

Anticipazioni Beautiful, puntata 7 novembre 2024/ Hope e Thomas in viaggio verso Roma, Steffy li controlla

Le anticipazioni di Beautiful trapelate sul web fanno sapere che nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 8 novembre 2024, Liam mentre sta mangiando a Il Giardino si lascerà andare ad uno sfogo con Deacon. Al padre di Hope confesserà che non riesce in alcun modo a non pensare al brutto presentimento che continua ad angosciarlo. Di che si tratta? A causa dei precedenti di Thomas teme che possa succedere qualcosa di brutto a Roma ed è molto preoccupato per la moglie.

Anticipazioni Beautiful, puntata 2 novembre 2024/ Hope confusa, prova davvero dei sentimenti per Thomas?

Beautiful, anticipazioni venerdì 8 novembre 2024: Deacon prova a rassicurare Liam, R.J. diventa stilista?

Mentre alcuni componenti della Forrester Creation sono in viaggio per Roma Liam non sta vivendo un momento affatto sereno. Nei precedenti episodi di Beautiful si è rifiutato di accompagnare la moglie in Italia, però le aveva chiesto di andare senza Thomas. Più volte le ha chiesto di prendere le distanze da lui, ma la figlia di Brooke ha continuato a lavorare con Forrester. Hope per l’ennesima volta ha provato a fargli capire che il loro rapporto è unicamente professionale e non ha assecondato la sua richiesta perché a parer suo la presenza del figlio di Ridge era necessaria.

Anticipazioni Beautiful, puntata 1 novembre 2024/ Hope e Thomas pronti per Roma, Brooke e Ridge preoccupati

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nell’episodio di venerdì 8 novembre 2024 vedendolo così turbato Deacon proverà a rassicurare Liam dicendogli che Hope è molto legata a lui e alla loro famiglia. Spenser non riesce a tollerare il fatto che la moglie finisce sempre per perdonare Thomas e ha paura che questo causerà nuove sofferenze. Cos’altro succederà? Eric e R.J. negli uffici della Forrester parleranno della possibilità che il giovane Forrester inizi a lavorare nell’azienda di famiglia come stilista.