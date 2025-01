Anticipazioni Beautiful, puntate dal 27 gennaio al 1 febbraio 2025

Cosa succederà nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, nei giorni che vanno da lunedì 27 gennaio a sabato 1 febbraio 2025? La soap opera americana andrà come sempre in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, su Canale 5 a partire dalle ore 13.40. Secondo le anticipazioni settimanali di Beautiful, riportate sul sito di Mediaset Infinity, Finn è disperato per la situazione venutasi a creare e per aver messo a rischio la vita di Kelly: Liam lo affronta accusandolo di negligenza e criticandolo per non aver saputo allontanare la madre Sheila dalle loro vite e dalla loro famiglia.

Anticipazioni Beautiful, puntata 23 gennaio 2025/ Finn furioso con Liam, ha spinto lui Steffy a lasciarlo?

Intanto anche Steffy è ancora visibilmente scossa per quanto successo a sua figlia: la ragazza prosegue il suo lavoro alla Forrester assieme al padre Ridge, cercando di mantenere il più possibile la normalità e confessando a Hope e Brooke di aver fatto una scelta importante, quella di trasferirsi a casa di Eric assieme ai bambini. La Forrester da Eric si sente al sicuro e intende proteggere la famiglia da Sheila, ed è proprio lì che riceverà la visita di Liam, che le farà un’importante confessione: non ha mai smesso di amarla.

Anticipazioni Beautiful, puntata 22 gennaio 2025/ Finn si sfoga con la madre Li, lei la pensa come Steffy

Anticipazioni Beautiful: Ridge affronta Finn, che implora il perdono di Steffy

Proseguendo con le anticipazioni Beautiful per la settimana dal 27 gennaio al 1 febbraio 2025, Ridge si reca in ospedale e si scontra con Finn, accusandolo di aver messo a repentaglio la vita di Kelly; nel frattempo Hope rimugina sul naufragio del matrimonio con Liam e, confidandosi con Brooke, le confessa di non aver saputo accettare il rapporto che ancora lega l’ex marito a Steffy e che è proprio questa una delle papabili cause della loro rottura.

Intanto Finn raggiunge la casa di Eric per far visita a Steffy; disperato, intende chiedere il suo perdono invitandola a tornare a casa assieme ai bambini. Anche Liam, dopo la rottura con Hope, rimugina sul suo passato e confessa a Wyatt di aver sbagliato ad allontanare Steffy dalla sua vita. Nel frattempo la casa di Eric è sotto stretta sorveglianza e Steffy si rifugia nella vicinanza della famiglia; in suo soccorso arriva anche Taylor che, dopo aver annullato un convegno, corre da lei per supportarla.

Anticipazioni Beautiful, puntata 21 gennaio 2025/ Steffy mette fine al matrimonio con Finn, lui è disperato