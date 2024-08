Anticipazioni Chicago PD 12: quando va in onda la nuova stagione

Il finale di stagione al cardiopalma di Chicago PD 11 spinge il pubblico a chiedersi quanto ci sarà da aspettare per vedere le puntate della dodicesima stagione che, probabilmente, sarà trasmessa da Amazon Prime dove sono disponibili tutte le undici stagioni. In America l’uscita è prevista per l’autunno mentre, per vedere la nuova stagione di Chicago Pd 12 sarà necessario aspettare almeno due o tre mesi.

Probabilmente, oltre che su Amazon Prime, la nuova stagione della serie tv come NOW e Sky, ma soltanto dopo il loro passaggio in TV ma cosa accadrà nelle nuove puntate di Chicago PD 12?

Chicago PD 12: la trama delle nuove puntate

A confermare la realizzazione di Chicago PD 12 è NBC che ha pubblicato la sinossi di questa nuova stagione “Chicago P.D. torna per una nuova stagione, mentre l’Unità di Intelligence continua a proteggere la città, e i suoi abitanti, a tutti i costi. Guidata dal duro ma corretto sergente Hank Voight, la squadra si impegna a cercare la giustizia e a reprimere il crimine per rendere Chicago un posto più sicuro”.

Voight, dunque, probabilmente, al termine dell’ultima puntata di Chicago PD 11 non morirà ma riuscirà a sopravvivere al rapimento durante il quale ha rischiato fortemente di perdere la vita.

Il matrimonio di Burgess e Ruzek in Chicago PD 12?

Nella prossima stagione di Chicago Pd potrebbe finalmente esserci anche un lieto fine per Burgess e Ruzek che si sono fidanzati ufficialmente. I fan sperano in un matrimonio dei due agenti e ad alimentare tale speranza è la showrunner Gwen Sigan:

“Sono così poche le volte in questa serie in cui hai momenti davvero felici”, ha riconosciuto a TVLine. “Penso che sarà divertente [scriverlo]. C’è sicuramente la possibilità che ‘Faremo il matrimonio la prossima stagione? Lo pianificheremo? Cosa vedremo?’. Perciò, sono entusiasta di capire il tutto”.

