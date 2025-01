Anticipazioni Delitti in Paradiso 29 gennaio 2025: misterioso omicidio a Saint Marie, Parker in alto mare

Anche stasera 29 gennaio 2025, torna su Rai 2 una nuova puntata di Delitti in Paradiso. Si tratta della serie girata tra Regno Unito e Australia che ormai da anni tiene incollati gli spettatori allo schermo. E ogni mercoledì, il palinsesto ci mostra un episodio appassionante e ricco di colpi di scena. Prodotta nel 2011, Delitti in Paradiso è stata creata dal regista Robert Thorogood, e parla di un detective appartenente alla polizia inglese che tutto d’un tratto viene trasferito fuori dal suo paese.

Infatti, si trova ai Caraibi a risolvere gialli di ogni tipo. Rai 2 ha deciso – dopo il grande successo dello spin-off Ritorno in Paradiso – di mettere in onda anche la decima stagione del “prequel”, se così vogliamo chiamarlo. La location è incantevole: si tratta di Saint Marie, una delle più belle spiagge caraibiche. Protagonista di questa stagione è l’Ispettore Parker, che deve risolvere casi di ogni tipo. Nella puntata di oggi 29 gennaio 2025, ad esempio, vedremo un misterioso omicidio: una giovanissima reporter verrà trovata morta in circostanze misteriose.

Anticipazioni Delitti in Paradiso 29 gennaio 2025: l’Ispettore Parker si è sbagliato?

Si chiama “Gloria Mattutina” l’episodio che andrà in onda questa sera con Delitti in Paradiso. Dalle 22.40 dopo una puntata di “Ritorno in Paradiso“, rivedremo l’Ispettore Parker. Quest’ultimo dovrà indagare sulla morte di una ragazza, conduttrice e reporter di un’emittente molto conosciuta sull’isola. Il fatto strano è che la giovane giornalista è stata uccisa proprio il giorno prima della messa in onda di un servizio importante. Si scopre, addirittura, che precedentemente aveva ricevuto intimidazioni per non pubblicarlo. Che sia stata una vendetta? E perchè il servizio non doveva essere diffuso?

Ovviamente l’ispettore Parker andrà subito ad indagare su chi dirige l’emittente televisiva, anche se per questa volta pare essersi sbagliato: grazie ad una diretta in tv si crea un’alibi di ferro. Dove sarà la verità? Non ci resta che scoprirlo nel nuovo episodio di Delitti in Paradiso, in onda ogni mercoledì dalle ore 22.40 dopo Ritorno in Paradiso. Rai 2 trasmetterà il primo episodio della decima stagione della serie a partire da oggi 29 gennaio 2025. Con Don Warrington, Ralf Little, Tobi Bakare e Aude Legastelois-Bidé, anche questa edizione promette di essere un grandissimo successo! Non ci resta che augurarvi buona visione.