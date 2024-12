Anticipazioni Endless Love, puntata del 9 dicembre 2024: Hakan smaschera Zeynep all’altare

È tutto pronto per un nuovo appuntamento di Endless Love, la dizi turca con protagonisti Kemal, Nihan, Emir, Zeynep e tutti gli altri va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa e il sabato dalle 14.45 circa con ben tre episodio ed il giovedì in prima serata. E le anticipazioni Endless Love svelano che nella prossima puntata ci sarà un clamoroso e scioccante colpo di scena: saltano le nozze tra Zeynep ed Hakan e i motivi sono vari. Andando con ordine, gli spoiler svelano che Emir, disperato dall’idea che suo figlio possa avere come padre un altro uomo pianificherà un modo per far saltare il matrimonio.

E dunque quando ci sarà la cerimonia, arrivati al momento della fatidica domanda quando verrà chiesto ad entrambi se vogliono sposarsi, Hakan sbugiarderà Zeynep. Il poliziotto sarà un fiume in piena e rovinerà l’immagine della giovane, rivelerà a tutti che è incinta, che il piccolo che aspetta in grembo non è suo figlio e che in realtà è il figlio di Emir. E verranno fuori altre rivelazioni sconvolgenti che avranno delle serie ripercussioni su tutti i componenti della famiglia Soydere. Soprattutto su Huseyin, il solo a non essere al corrente di questa scabrosa verità, che resterà senza parole.

Endless Love, anticipazioni puntata del 9 dicembre 2024: Emir dietro le nozze saltate di Zeynep e Hakan

Le anticipazioni Endless Love della puntata del 9 dicembre 2024 svelano che dietro alle nozze saltate di Zeynep e Hakan c’è un malvagio piano di Emir. L’imprenditore, infatti, ha fatto rapire Safak, fratello di Hakan e suo testimone di nozze, ed ha minacciato lo sposo: se non avesse abbandonato la futura moglie all’altare, per giunta rivelando il suo scabroso segreto, lo avrebbe ucciso, ecco perché Hakan è stato costretto a lasciare all’altare la piccola dei fratelli Soydere. Le anticipazioni, inoltre, svelano che Leyla continuerà a indagare sulla malattia che ha colpito i bambini del villaggio e riesce a mettere le mani sui risultati di una ricerca condotta tre anni prima, che provano il coinvolgimento di Galip. Mentre Nihan e Kemal continueranno ad essere vittima degli inganni di Emir.