Nuovi colpi di scena in vista a Endless Love nei prossimi episodi, la nota dizi turca continua a stupire quotidianamente moltissimi fan con le sue intriganti vicende che lasciano spesso col fiato sospeso. Puntata dopo puntata tantissimi sono i telespettatori che si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio, in termini di ascolti infatti la soap conquista sempre ottimi risultati. Dopo aver ottenuto il divorzio da Emir Nihan è finalmente tornata libera, lei e Kemal potranno quindi amarsi alla luce del sole.

Anticipazioni La Promessa, puntata 9 gennaio 2025/ Nuova proposta di lavoro per Maria, Salvador resta deluso

La Sezin e il suo amato hanno molto tempo da recuperare, a causa dei ricatti di Kozcuoğlu per anni sono stati costretti a restare lontani. Kemal farà arrabbiare Nihan quando annullerà la loro serata, in realtà le ha organizzato una sorpresa per chiederle di sposarlo, entrambi al settimo cielo non vedono l’ora di diventare marito e moglie. Ma cosa succederà nella puntata di Endless Love di domani, giovedì 9 gennaio 2025? Le anticipazioni trapelate sul web annunciano tante novità e colpi di scena che faranno incuriosire non poco i fan della soap.

Quando finisce Zorro Amore e Vendetta? Numero puntate e prossimi episodi/ Palinsesto Mediaset ballerino

Endless Love, anticipazioni 9 gennaio 2025: Kemal e Nihan si fidanzato, Emir ha un piano

Dopo la fine del suo matrimonio con lo spietato imprenditore Nihan insieme alla piccola Deniz e a Vildan si è trasferita a casa di Leyla e Ayhan. Gli uomini di Kandarli, guidati da Sallabas, proteggeranno la pittrice e la sua famiglia e impediranno ad Emir di avvicinarsi alla bambina. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che nell’episodio di domani ci sarà il fidanzamento della pittrice e Soydere, intanto Emir penserà ad un nuovo piano per rovinare la festa.

Ora che Nihan ha divorziato da Emir Zeynep è convinta che potrà finalmente coronare il suo desiderio d’amore, cioè quello di convolare a nozze con Kozcuoğlu. Troppe volte lui l’ha delusa e ferita, questa volta potrà fidarsi di lui? Le anticipazioni di Endless Love fanno poi sapere che Kemal e la sua amata continueranno a sognare il loro futuro insieme e non vedono l’ora di diventare marito e moglie, intanto le loro famiglie dopo tutto quello che è successo tra loro troveranno un punto d’incontro.

Leopardi Il poeta dell’infinito, parla il regista Sergio Rubini/ "Il mio Leopardi trasgressivo e moderno"