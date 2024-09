Anticipazioni I Fratelli Corsaro, puntata del 25 settembre 2024: inchiesta importante per Fabrizio

Continuano le vicende dei due fratelli Fabrizio e Roberto nati dalla penna di Salvo Toscano e impersonati sul piccolo schermo rispettivamente da Beppe Fiorello e Paolo Briguglia. Le anticipazioni I Fratelli Corsaro svelano che anche nella prossima puntata che andrà in onda mercoledì prossimo, 25 settembre 2024, saranno alle prese con nuovi e intricati casi che arriveranno a coinvolgerli in prima persona. Sulla sfondo poi ci sarà come sempre la bellissima Palermo con il suo scenario e le sue contraddizioni raccontata senza scadere in facili cliché e stereotipi.

Nel dettaglio dalle anticipazioni I Fratelli Corsaro si scopre che il primo episodio ruota attorno all’omicidio di Nicola Prestipino, funzionario comunale che verrà trovato morto in circostanze misteriose. Il qualità di giornalista esperto in cronaca nera Fabrizio verrà inviato per conto del suo giornale nel comune di Castelferro per scrivere un articolo sull’omicidio. Dalle anticipazioni della fiction di Canale5 I Fratelli Corsaro si scopre che sin da subito apparirà chiaro che si tratta di un caso delicato e spinoso che coinvolge anche alti ed importanti esponenti politici.

I Fratelli Corsaro anticipazioni prossima puntata: Roberto costretto a fare una scelta difficile

Le anticipazioni I Fratelli Corsaro della puntata di mercoledì prossimo, 25 settembre 2024, svelano che Fabrizio e Roberto, in modo diverso, saranno coinvolti nel caso dell’omicidio di Nicola Prestipino. Mentre Fabrizio seguirà il caso da cronista, Roberto sarà messo davanti ad una scelta difficile. Durante le indagini, infatti, il principale sospettato dell’omicidio del funzionario comunale sarà Fugazza, il sindaco di Castelferro. Quest’ultimo si rivolgerà proprio a Roberto per la sua difesa. Cosa farà l’avvocato?

Infine le anticipazioni I Fratelli Corsaro svelano che al centro delle trame ci sarà anche il rapporto tra i due fratelli, conflittuale ma pieno di affetto e stima, oltre alle vicende degli altri protagonisti come Monica, moglie di Roberto e interpretata da Enrica Pintore, che ha problemi sul lavoro. Antonia (Anita Zagaria) che è la madre dei due protagonisti e collante della famiglia.

I Fratelli Corsaro, riassunto delle puntate precedenti: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de I Fratelli Corsaro i due protagonisti sono stati alle prese con il caso di due giovani ragazze morte in circostanze sospette: Francesca Raimondo e Rosaria Cangelosi. Si è scoperto in seguito che il movente del duplice omicidio era collegato ad uno scandalo sessuale in un liceo alcuni anni prima.

Fabrizio e Roberto, inoltre, nelle corso delle prime puntate hanno indagato anche sul caso di un’anziana donna trovata morta e sulla sua giovane badante polacca scomparsa nel nulla. E non è tutto perché il giornalista e l’avvocato hanno rischiato la vita durante le indagini della morte di Don Sorgi, omicidio collegato a delle pericolose sette. Insomma non mancano colpi di scena e trame fitte di avvenimenti nella nuova fiction di Canale5 la cui nuova puntata andrà in onda mercoledì 25 settembre 2024.