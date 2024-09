Anticipazioni I Fratelli Corsaro, 2a puntata in onda il 18 settembre 2024: un’anziana vedova uccisa

Andra in onda mercoledì prossimo, 18 settembre 2024, la 2a puntata della nuova fiction di Canale5 incentrata sui fratelli Fabrizio e Roberto Corsaro interpretati rispettivamente da Beppe Fiorello e Paolo Briguglia. I due sono diversissimi tra di loro, esuberante e donnaiolo il primo, cronista di nera, tranquillo e posato il secondo, avvocato penalista e sposato con Monica, entrambi si ritroveranno spesso invischiati in delicati casi di omicidi. In attesa di scoprire come è stata accolta la puntata in onda questa sera dal pubblico dalle anticipazioni I Fratelli Corsaro si scopre che due morti spiazzeranno i protagonisti.

I Fratelli Corsaro è storia vera?/ A chi si è ispirato Salvo Toscano per i protagonisti Roberto e Fabrizio

Nella specifico le anticipazioni I Fratelli Corsaro per la prossima puntata svelano che Fabrizio e Roberto Corsaro saranno sconvolti da due omicidi. Il primo è particolarmente efferato. Al centro della trama, infatti, ci sarà il ritrovamento del cadavere di un’anziana vedova chi l’ha uccisa e perché? Nel corso delle indagini si scoprirà l’identità della vittima, si tratta di Concetta Rizzutto mentre la principale sospettata dell’omicidio sarà la sua badante rumena. Ed i colpi di scena non finiranno qui perché in seguito anche la badante scomparirà nel nulla ed il mistero sarà sempre più fitto e denso.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 12 settembre 2024/ Marta si scontra con un nuovo arrivato

I Fratelli Corsaro anticipazioni prossima puntata del 18 settembre 2024: colpo di scena per Fabrizio e Roberto

E le anticipazioni su I Fratelli Corsaro della puntata in onda mercoledì prossimo, 18 settembre 2024, svelano che i due fratelli Fabrizio e Roberto (interpretati rispettivamente da Beppe Fiorello e Paolo Briguglia) saranno alle prese con un altro efferato omicidio. L’episodio si aprirà con la morte di Don Sorgi, il prete verrà ritrovato cadavere e dopo l’iniziale sgomento inizieranno le indagini per scoprire cos’è successo, chi l’ha ucciso. Durante le indagini emergeranno dei dettagli inquietanti che condurranno ad un particolare ed angosciante pista incentrata su misteriose sette segrete. Le indagini sui due omicidi riserveranno più di una sorpresa ai nostri due protagonisti. Al centro delle trame, inoltre, ci saranno anche le vicende personali dei protagonisti e di tutti gli altri personaggi che gravitano intorno a loro, mentre sullo sfondo ci sarà la splendida Palermo. Le puntata de I Fratelli Corsaro vanno in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.25 circa ma è possibile seguirle anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda saranno disponibili sul catalogo.