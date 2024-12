Al via una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore dopo la solita pausa del weekend e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno i telespettatori incollati al televisore. Questi sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti dell’amata soap in onda da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno. Le anticipazioni trapelate sul web in merito all’episodio di martedì 10 dicembre 2024 lasceranno tutti col fiato sospeso.

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Marta stava cercando una casa in cui andare a vivere da sole. Le anticipazioni fanno sapere che grazie all’aiuto di Adelaide riuscirà a trovare quella perfetta per lei nella puntata di domani, martedì 10 dicembre 2024. Nel frattempo Elvira e Salvo continueranno ad occuparsi dei preparativi del loro matrimonio, lo sposo però dovrà fare i conti con un’amara sorpresa. Di che si tratta? Un costo troppo elevato per l’organizzazione delle nozze, Amato infatti potrebbe non essere in grado di coprire l’intera somma.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 dicembre 2024: Matteo soffre per Maria ma sarà sempre più intimo con Odile

A Il Paradiso delle Signore, nell’episodio di martedì 10 dicembre 2024, Marcello, Roberto e Gianlorenzo osserveranno i dati del primo giorno di vendite della collezione nuova, questi saranno positivi. Le anticipazioni fanno poi sapere che Alfredo troverà finalmente il coraggio di svelare a Clara i sentimenti che prova per lei, però si bloccherà non appena arriverà Jerome.

Cos’altro succederà nella puntata che andrà in onda domani su Rai Uno? Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Matteo si lascerà sfuggire personali rivelazioni durante una chiacchierata con Odile. Le confesserà che sta soffrendo ancora molto per la fine della sua storia d’amore con Maria, i due appariranno sempre più intimi.

