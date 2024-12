In onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore su Rai Uno alle 16, in molti però sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà dopo la solita pausa del weekend. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di lunedì 9 dicembre 2024, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti dell’amatissima soap. Gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Marcello aveva preso le distanze da Matteo a causa dell’affare Hofer e delle bugie che gli ha raccontato. L’incidente che ha messo in pericolo Portelli ha fatto però riflettere il fratello, nella puntata di lunedì 9 dicembre 2024 infatti finalmente faranno pace. Le anticipazioni fanno sapere che ci sarà tra loro un confronto molto emozionante e Barbieri gli proporrà di andare a vivere a casa sua.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 dicembre 2024: Odile si sente ancora in colpa, cosa accadrà tra Enrico e Marta

Dopo la pausa del weekend Marta Guarnieri continuerà a cercare una casa in cui andare a vivere da sola, nel frattempo le Veneri faranno una scioccante scoperta. Di che si tratta? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che verranno a conoscenza del fatto che anche Galleria Milano Moda sta realizzando una line economica. Intanto Elvira e Salvo fanno sapere a Don Saverio che desiderano sposarsi e gli chiederanno di celebrare il matrimonio il prima possibile.

Odile continuerà a sentirsi in colpa dopo l’incidente, preoccupata per le condizioni di salute di Matteo si metterà in contatto con un famoso ortopedico che offre a Portelli una cura alternativa in grado di farlo guarire più velocemente. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere cosa succederà tra Enrico e Marta nell’episodio di lunedì 9 dicembre 2024. I due decideranno di iniziare a frequentarsi, però dovranno rispettare alcune regole.