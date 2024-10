Tante le novità e i colpi di scena a Il Paradiso delle Signore 9, nella puntata che andrà in onda mercoledì 23 ottobre 2024 su Rai Uno, le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che Marta avrà un malore all’improvviso e perderà conoscenza davanti ad Enrico. L’uomo si preoccuperà molto e interverrà subito per aiutarla, al momento però non è chiaro cosa causerà lo svenimento, la donna verrà portata in ospedale.

Per Enrico nascondere la sua vera identità sarà sempre più difficile, ha paura che la verità possa venire a galla e fino ad ora ne ha parlato solo con Armando perché si fida di lui ed è certo che non lo tradirà. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore durante una chiacchierata con Botteri Giulia si lascerà sfuggire alcune affermazioni che lo insospettiranno. Al Paradiso potrebbe esserci una spia che passa informazioni alla Galleria Moda Milano?

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni 23 ottobre: una lettera riporta il sereno tra Ciro e Concetta

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore alcune incomprensioni hanno messo in crisi il rapporto tra Ciro e Concetta. Le anticipazioni rivelano che una lettera farà tornare il sereno a casa Puglisi. I due verranno a conoscenza del fatto che la figlia in primavera convolerà a nozze con Matteo, intanto continua a lavorare e vivere felice lontana da Milano. All’inizio per Ciro non è stato facile accettare le scelte di Maria, l’amore però ha avuto la meglio sulla sua antica mentalità.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Clara infrangerà le regole del suo allenatore. Jerome, infatti, le aveva chiesto di non stancarsi troppo per affrontare al meglio la prossima gara ma lei deciderà di aiutare Alfredo accettando di provare il suo cambio su strada. Nella puntata di mercoledì 23 ottobre Agata annuncerà a tutti la splendida notizia, in primavera Matteo e Maria diventeranno marito e moglie, una novità che renderà tutti i loro cari felici. Altre novità stupiranno i tantissimi fan dell’amatissima soap opera? Al momento non sono trapelati altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che succederà.