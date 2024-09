Anticipazioni La Promessa, 1 settembre 2024: la scomparsa di Maria lascia tutti di sasso

Ed eccoci con le anticipazioni della nuova puntata de La Promessa, la fiction spagnola che ci tiene compagnia nei pomeriggi televisivi di Mediaset. Sbirciando le anticipazioni della puntata di oggi, Manuel decide di andare a trovare Jimena per capire come stia dopo essere stata allontanata dalla tenuta che ha incendiato e in cui è rimasta ferita la povera Catalina.

Nel frattempo Alons parlando con Romulo manifesta tutto il suo disappunto per il comportamento di Salvador, bloccato dalla scomparsa di Maria e non più in grado di svolgere le sue mansioni lavorative. Anche Jana è sempre più preoccupata, mentre Romulo comunica a Pia che un’altra domestica è stata uccisa. Teresa invece incontra Leonor e si decide a metterla al corrente della scomparsa di Maria.

La Promessa, le anticipazioni di domenica 1 settembre: Valentin ha un segreto?

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Catalina sta lavorando a nuovi progetti e a nuovi prodotti da vendere, oltre alle marmellate. Lope le darà qualche suggerimento utile, mentre Curro parlando con Jana le confiderà di aver deciso di rinunciare al titolo di conte de la Mata. Manuel intanto intima Abel di chiedere scusa a Jana per la sua partenza, ma le sue parole non sortiranno l’effetto sperato.

Le anticipazioni della serie televisiva spagnolo ci raccontano inoltre della scoperta sorprendente di Simona su Valentin: quest’ultimo infatti non ha mai spedito la sua lettera ad Antonio e così cominciano ad ingigantirsi i sospetti sul suo conto, a proposito dell’incidente di Antonio e alla sua posizione. Simona è perplessa perché molte cose non le tornano ed è determinata ad andare fino in fondo. Intrecci, colpi di scena e accadimenti sorprendenti ci attendono in questa nuova puntata de La Promessa. Appuntamento fissato per oggi pomeriggio sulla rete ammiraglia di Mediaset.

