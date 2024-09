Anticipazioni La promessa, 11 settembre 2024: Vera preoccupa tutta la servitù

La promessa torna in onda anche nel pomeriggio di domani, mercoledì 11 settembre 2024, con una nuova puntata su Canale 5; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, le ricerche di Maria giungono al termine e la giovane cameriera viene finalmente ritrovata nella grotta dove era stata nascosta da Valentin e viene tratta in salvo. Tuttavia alla tenuta esplode il putiferio sulla new entry Vera, con Donna Pia che si arrabbia con Lope per aver accolto la ragazza di nascosto nella Promessa.

Anticipazioni Beautiful, puntata 11 settembre 2024/ Steffy affronta Sheila in carcere

Infatti, Vera adesso non solo si spaccia per una cameriera a tutti gli effetti ma sta ricevendo anche i complimenti tra i signori, riscuotendo dunque ampio successo; Pia e la servitù sono preoccupati, con Petra che inizia a domandarsi da dove sia spuntata questa giovane ragazza. Nel frattempo Manuel è andato a fare visita a Jimena ma, di ritorno alla tenuta, ammette di averla trovata addirittura peggiorata; secondo lui, infatti, la moglie sarebbe sconnessa dalla realtà.

Anticipazioni The Family, puntata 11 settembre 2024/ Scontro di fuoco tra Aslan e Hulya

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa andate in onda su Canale 5, Pia è furiosa con Jana per aver rivelato a Curro il segreto sulla reale paternità di Diego; la donna si sente ora a rischio e anche il suo bambino, per questo non perdona la cameriera per aver infranto il suo segreto. Intanto Jeronimo e Pelayo continuano a cercare un modo per proseguire i propri loschi affari con Cavendish, ma non sanno che a spiarli e indagare su di loro ci sono Lorenzo e Margarita.

Nel frattempo Vera, dopo essere stata segretamente introdotta da Lope nella tenuta, si improvvisa cameriera in assenza di Maria; Pia inizialmente sospetta di lei, a seguire le propone pur diffidente di lavorare con la servitù, che però non accetta di buon grado il nuovo ingresso nella squadra. Curro, nel frattempo, propone a Martina di ufficializzare la loro storia d’amore; la coppia non intende più nascondersi, ma la ragazza è titubante.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 9, puntate 10 - 11 settembre 2024/ Odile si confronta con Adelaide

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

La promessa va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 15.45; per chi fosse impossibilitato a seguire le puntate in televisione, è come sempre disponibile il servizio streaming fornito dalla piattaforma di Mediaset Infinity.