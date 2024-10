Anticipazioni La promessa, 12 ottobre 2024: Catalina grata a Pelayo per il suo gesto

La promessa torna in onda nella serata di Rete 4 anche nella giornata di domani, sabato 12 ottobre 2024, con una nuova imperdibile puntata; ma cosa ci rivelano le anticipazioni di questo nuovo appuntamento televisivo, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Catalina ringrazia infinitamente Pelayo per aver convinto Cruz a riassumere Maria alla tenuta; la ragazza inizierà a guardare il Conte con occhi diversi e a convincersi che, forse, rifiutare la proposta di matrimonio non sia stata una buona idea.

Anticipazioni Beautiful, puntata 12 ottobre 2024/ Steffy sospetta di Hope e affronta Liam

Nel frattempo Curro è stato operato alla Promessa, ma le sue condizioni continuano a destare non poca preoccupazione; l’intervento sembra perfettamente riuscito ma la sua salute resta sotto vigile sorveglianza e a prendersi cura di lui c’è Abel. Chi invece sembra peggiorare nettamente è Feliciano, che è stato brutalmente operato dal dottor Sandoval; il giovane non migliora e Teresa è seriamente preoccupata. Disperata, arriverà a chiedere a Jana di ottenere l’aiuto di Abel, ma il medico al momento ha in carico solo le cure di Curro.

Anticipazioni La promessa, puntata 11 ottobre 2024/ Maria viene riammessa alla tenuta!

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa, Maria è stata ri-assunta alla tenuta; Pelayo, su insistente richieste di Catalina e forse in colpa per il gesto del furto compiuto da Jeronimo, alla fine è riuscito a convincere Cruz a riammettere alla Promessa la giovane cameriera che era stata ingiustamente allontanata. Catalina informa così tutta la servitù della bella notizia, che scatena la gioia e l’entusiasmo generale.

Nel frattempo Curro è stato operato così come Feliciano, il quale sembra essere in netto peggioramento; a vegliare giorno e notte al suo fianco è Teresa che, non notando alcun miglioramento nelle condizioni di salute dell’uomo che ama e che presto sposerà, è sempre più disperata. Feliciano riuscirà a salvarsi?

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 11 ottobre 2024/ Mirella in crisi dopo il ritorno di Clara

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

La promessa va in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, su Rete 4 alle ore 19.35 circa; oltre alla visione in chiaro, è come sempre garantita la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.