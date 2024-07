Anticipazioni La promessa, 25 luglio 2024: è morto il padre di Feliciano

La promessa torna in onda domani pomeriggio, giovedì 25 luglio 2024, con una nuova puntata in programma come sempre su Canale 5; come rivelano le anticipazioni del nuovo appuntamento, riportate sul sito di Mediaset Infinity, un lutto ha colpito Feliciano poiché alla tenuta è arrivata la notizia, da parte di Funes, della morte di suo padre.

Nel frattempo Manuel vive un periodo complicato dopo la morte del figlio ma, allo stesso tempo, desidera con tutto se stesso ripartire e ritrovare la serenità perduta; il protagonista ha così deciso di tornare a volare ma, su influenza di Cruz e Jimena, la guardia civile glielo ha assolutamente impedito. In questa nuova puntata Manuel deciderà di violare tale divieto e scatenerà l’ira sia della madre che della moglie; in particolare, Jimena lo raggiungerà nell’hangar ma il ragazzo la tratterà in maniera poco amichevole, stufo del suo atteggiamento.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa in onda su Canale 5, Romulo ha deciso di diventare molto più severo con Mauro poiché vedrebbe in lui il suo possibile sostituto come futuro maggiordomo della tenuta; Pia gli chiede spiegazioni circa i suoi atteggiamenti sempre più assillanti nei confronti del ragazzo, e il maggiordomo gliene spiega il motivo.

Intanto Manuel è sempre più convinto di voler tornare a volare dopo il grave lutto, tuttavia deve fare i conti con l’opposizione sia di Cruz che di Jimena. Le due donne impongono alla guardia civile di proibire assolutamente al ragazzo di portare a compimento questo suo desiderio; Manuel ne viene però a conoscenza e, per questo motivo, decide di affrontare Jimena a muso duro, con la moglie che inizialmente nega ma poi ammette di aver richiesto di non farlo volare.