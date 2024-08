Anticipazioni La promessa, 29 agosto 2024: Pelayo rinuncia alla partenza

Domani pomeriggio, giovedì 29 agosto 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata de La promessa; cosa ci rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity, di questo nuovo ed attesissimo appuntamento televisivo? Dopo l’incendio e i problemi respiratori che hanno messo a serio rischio la sua vita, Catalina è finalmente guarita ed è pronta a mettersi in viaggio con Pelayo, ancor più dopo aver ottenuto il permesso dal padre.

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 29 agosto 2024/ Guido lascia la sua casa, Mariella in crisi

Tuttavia il colpo di scena è dietro l’angolo perché il Conte, improvvisamente, decide di non partire più; il suo socio nella produzione e vendita di marmellate, infatti, non vorrebbe mettere a rischio la sua alleanza e gli affari in atto con Jeronimo, ancor più in questo momento in cui Cavendish ha ottenuto un nuovo ordine di armi e la guerra è ormai ad un passo. Nel frattempo Curro ha ottenuto il titolo di Barone de Linaja cedutogli da Manuel; alla fine anche Cruz ha accettato pur con alcune resistenze iniziali, ma ancora molto sospettosa circa la sorprendente rinuncia di Manuel.

Anticipazioni The Family, puntata 29 agosto 2024/ Scoperta choc per Aslan: Cihan non è suo fratello!

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma che cos’è accaduto nelle precedenti puntate de La promessa, andate in onda su Canale 5 nei giorni scorsi? Curro, dopo essersi rifiutato di iniziare l’addestramento militare ribellandosi al padre, ha deciso anche di rinunciare al titolo di Conte de La Mata; la decisione, pur con scetticismo, è stata supportata da Alonso e per il ragazzo è arrivata anche la proposta di Manuel di diventare ufficialmente Barone. Il figlio dei Marchesi ha infatti deciso di rinunciare al titolo, scatenando la meraviglia generale, e Curro ha accettato di buon grado l’offerta del de Lujan.

Anticipazioni Endless Love, puntata 29 agosto 2024/ Emir nasconde a Nihan la verità sulla sua gravidanza

Nel frattempo Mauro ha abbandonato la Promessa per abbracciare una nuova offerta lavorativa, mentre Salvador e Maria si sono ri-fidanzati e lo hanno annunciato a Lope; proseguendo con le questioni di cuore, Jana e Manuel sono sempre più affiatati ma la loro relazione segreta viene scoperta da Abel, che li ha sorpresi intenti a baciarsi.

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

La promessa va in onda tutti i giorni nei pomeriggi di Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 e il weekend alle 15.30; per il pubblico è possibile prendere visione delle puntate anche in streaming, sulla piattaforma di Mediaset Infinity.