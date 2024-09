Anticipazioni La promessa, 18-19 settembre 2024: Jana si allontana da Manuel

Sono in arrivo nuovi appuntamenti televisivi con la soap La promessa anche nelle giornate di oggi e domani, mercoledì 18 e giovedì 19 settembre 2024; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Jana ha messo la parola punto alla storia d’amore con Manuel e si sfoga con Abel, mentre il ragazzo soffre per questa decisione e si scontra con Cruz poiché stufo di essere manipolato dalla madre.

Nel frattempo Maria continua a non vedere di buon occhio Vera e sospetta che la nuova cameriera, diventata da poco membro della servitù, possa presto soffiarle il posto; la Fernandez è furiosa con la “rivale” e gli altri servitori la invitano a calmarsi e, alla fine, si scusa con la nuova arrivata. Intanto Cruz sta architettando un diabolico piano per sbarazzarsi di Curro e decide di coinvolgere anche Lorenzo, sebbene il capitano sia riluttante; la Marchesa vorrebbe far uccidere Curro e, per mascherare il futuro omicidio, vorrebbe spacciarlo come un incidente durante una battuta di caccia.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa, Vera è stata assunta come nuova cameriera su decisione di Pia e Romulo; la nuova arrivata ha ben figurato tra i signori e ha chiesto espressamente loro di poter continuare a lavorare all’interno della tenuta, sino a quando non ha ottenuto il ruolo, a patto però che né lei né Lope rivelino come la ragazza sia entrata alla Promessa.

Al contempo Maria è molto frustrata da questa assunzione e teme che la neo-arrivata Vera possa presto rubarle il posto da cameriera. Intanto prosegue il percorso di riavvicinamento tra Petra e Feliciano, con Teresa che ha più volte insistito affinché l’uomo si riconciliasse con la madre sino ad arrivare al perdono; nel frattempo tra Jana e Manuel le distanze si fanno sempre più accentuate, con la cameriera che si rifiuta di parlare con lui.

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate de La promessa vanno in onda nei pomeriggi di Canale 5 alle ore 15.50, dal lunedì al venerdì; oltre alla visione in tv, il pubblico può seguire la soap anche in modalità streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.