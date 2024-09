Anticipazioni La promessa, 13 settembre 2024: Vera diventa una nuova cameriera

Si rinnova il consueto appuntamento pomeridiano con la soap opera La promessa, in onda su Canale 5 anche nella giornata di domani, venerdì 13 settembre 2024; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Pia e Romulo hanno riflettuto a lungo sulla possibilità di ingaggiare Vera come nuova cameriera della tenuta, dopo aver ricoperto questo ruolo e aver ben figurato anche tra i signori. Alla fine la decisione è stata presa e per Vera sono in arrivo buone nuove: la ragazza potrà infatti continuare a lavorare alla Promessa e ricoprire il ruolo di cameriera.

Tuttavia Don Romulo e Donna Pia chiedono sia a lei che a Lope di non rivelare a nessuno in che modalità sia riuscita a entrare nella tenuta; delusione invece per Maria, che è decisamente contraria alla novità e teme che stiano cercando di sostituirla. Nel frattempo Teresa ha appreso di aver esagerato con Feliciano, nella speranza di farlo riconciliare con la madre, e tenta gradualmente di riavvicinarsi a lui; Jana, infine, si rifiuta di parlare con Manuel.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ripercorrendo invece quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa, Leonor comunica ai suoi genitori la decisione di lasciare la tenuta e partire alla volta degli Stati Uniti per lavorare per una rivista di moda; Alonso e Cruz, tuttavia, si oppongono a questa decisione. Intanto Vera continua a lavorare come cameriera alla Promessa, pur non facendo ufficialmente parte della servitù, e sogna di poter continuare a lavorare per i signori.

La new entry decide così di chiedere a Donna Pia e Don Romulo il permesso di rimanere alla Promessa nel ruolo di cameriera; entrambi sono però piuttosto titubanti di fronte a tale richiesta. Intanto Martina e Leonor sono sempre più ai ferri corti e, decisamente, non si sopportano: Cruz decide così di chiuderle nella sala della musica nel tentativo di riappacificarle.

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate de La promessa vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi di Canale 5 come sempre alle ore 15.45 circa; per il pubblico, in alternativa alla visione in chiaro, è come sempre disponibile lo streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.