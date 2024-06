ANTICIPAZIONI LA ROSA DELLA VENDETTA, 5A PUNTATA 5 LUGLIO 2024/ Deva manipola Gulcelmal e…

È partita la caccia alle anticipazioni del 5 luglio de La Rosa della Vendetta, la nuova fiction turca che sta spopolando su Canale 5. Tra i protagonisti c’è l’attore turco Murat Unalmis, meglio conosciuto come Demir Yaman di Terra Amara. Dunque, cosa accadrà nella quinta puntata della serie? Le anticipazioni della quinta puntata rivelano che Mert prega Deva di perdonarlo per averla tradita con Gulendam e per essere scappato con lei.

Successivamente, Deva convince Gulcemal a consentirle di visitare il papà in ospedale; in cambio, l’uomo vuole che Deva sia presente al fidanzamento della figlia del sindaco. Anche Zafer è presente ma impedisce al figlio di divulgare il loro legame di parentela. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

La rosa della vendetta torna su Canale 5 il prossimo 5 luglio: ecco le anticipazioni

Le vicende di Deva Nakkaşoğlu, ha il volto della bellissima attrice Melis Sezen e Gulcemal Şahin impersonato l’attore Murat Ünalmış (già protagonista nei panni di Demir di Terra Amara) continuano ad appassionare il pubblico di Canale 5 e dalle anticipazioni sulla 5a puntata de La rosa della vendetta si scopre che non mancheranno colpi di scena e che soprattutto molti nodi verranno al pettine. Al centro delle trame ci sarà il segreto tra Gulcemal e Zafer che continuerà a tenere banco mentre Armagan sarà sempre più vicina alla verità spazio avranno poi anche le bugie di Mert ed il rapporto con Deva. Insomma ci sarà molta carne al fuoco.

La rosa della vendetta, anticipazioni 5a puntata del 5 luglio 2024: Mert implora Deva di perdonarlo

Dalle anticipazioni della 5a puntata de La rosa delle vendetta si scopre che ci sarà la festa di fidanzamento della figlia del sindaco e Zafer sarà tra gli invitati. La donna, terrorizzata dall’idea che il suo segreto possa venire fuori, vieterà a Gulcemal di parlare del loro legame di parentela. Armagan, invece, aveva iniziato a indagare su sua madre, perché non riteneva plausibile che non volesse fare intervenire la polizia per riportare a casa Deva ed aveva trovato delle foto della madre insieme a due bambini sconosciuti. La giovane comincierà ad indagare e si avvicinerà sempre di più alla verità.

Nel frattempo dalle anticipazioni su La rosa delle vendetta si scopre che spazio avranno al centro delle trame anche la crisi tra Mert e Gulendam. L’uomo incontrerà la sua ex fidanzata e le implorerà di perdonarlo per essersi sposato con un’altra donna. Inoltre, Mert proporrà alla figlia di Ibrahim di scappare insieme a lui, ma lei non ne vorrà sapere, anzi, dopo aver sentito le parole del marito di Gulendam, Deva correrà da Gulcemal e gli rivelerà che suo cognato è il suo ex fidanzato.

La rosa della vendetta, dove eravamo rimasti: riassunto delle puntate precedenti

Nelle precedenti puntate de La rosa delle vendetta Gulcemal era tornato nel suo paese di origine per vendicarsi di sua mamma Zafer che anni prima aveva abbandonato lui e la sorella per scappare con l’amante. Tornato a Buta, Gulcemal ha pianificato di portare via a Zafer tutto ciò che aveva di più caro, iniziando dalle sue attività imprenditoriali. Nel frattempo, Deva mentre stava per convolare a nozze con il suo fidanzato è stata rapita da Gulcemal e sua sorella Ipek si era preoccupata per la sua misteriosa sparizione. Ibrahim, che era presente quando l’imprenditore aveva trattato con forza sua figlia, aveva avuto un infarto. Contemporaneamente Gulendam aveva scoperto di essere incinta di Mert e Gulcemal aveva minacciato il ragazzo e l’aveva obbligato a sposare sua sorella. Armagan, invece, aveva iniziato a indagare su sua madre dopo una serie di strani comportamenti.

