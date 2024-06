Anticipazioni La rosa della vendetta, 4a puntata 28 giugno 2024/ Armagan scopre segreto di Zafer e Gulcemal?

Dalle anticipazioni sulla 4a puntata de La rosa della vendetta si scopre che continueranno gli intrighi ed i segreti ma non mancheranno anche i colpi di scena ed i risvolti inaspettati. La dizi turca vede nei panni del protagonista Gülcemal Şahin l’attore Murat Ünalmış, noto al pubblico italiano per il ruolo di Demir Yaman in Terra Amara mentre il personaggio femminile, Deva Nakkaşoğlu, ha il volto della bellissima attrice Melis Sezen. Le prime due puntate sono state accolte con successo dal pubblico. La prima puntata ha registrato una media di circa 2,3 milioni di spettatori nella fascia serale, riuscendo a totalizzare il 15,30% di share mentre la seconda addirittura è cresciuta raggiungendo una media del 22% di share.

La rosa della vendetta, anticipazioni 4a puntata del 28 giugno 2024: Mert affronta Gulendam

Continuano i palinsesti ballerini di Canale 5 e dunque la prossima puntata della dizi turca non sarà composta da tre episodi ma solo da due. Dalle anticipazioni su La rosa della vendetta del 28 giugno 2024 si scopre che cosa succederà ai protagonisti. Nel primo episodio al centro della trama ci sarà il complicato rapporto tra Mert e Gulendam. L’uomo si è ritrovato costretto a sposare la donna e piano piano inizierà a rendersi conto che tale situazione diventerà sempre più insostenibile. Deciderà di uscire allo scoperto e farà chiarezza sui suoi sentimenti.

Mert deciderà di affrontare la moglie e le confesserà apertamente di non averla mai amata e che non l’amerà mai. La reazione della donna, però, sarà spiazzante. Malgrado tutta la sofferenza, infatti, Guledam non solo deciderà di lasciarlo libero ma gli offrirà anche il suo aiuto. Gli prometterà in lacrime di farlo fuggire lontano dove sarà al sicuro e non verrà raggiunto dal suo fratello Gulcemal. E poi ancora dalle anticipazioni sulla 4a puntata de La rosa della vendetta si scopre anche che Armagan sarà un passo dallo scoprire la verità tra Zafer e Gulcemal, indagando sulla relazione che unisce i due troverà delle foto della madre insieme a due bambini a lui sconosciuti.

La rosa della vendetta dove eravamo rimasti: riassunto puntate precedenti

Nelle precedenti puntate de La rosa della vendetta è venuto fuori il passato di Gulcemal, che si reca a Bursa con l’obbiettivo di vendicarsi della madre Zafer. Quest’ultima l’ha abbandonato da piccolo insieme alla sorella ed al padre che poco dopo si è suicidato. Il giovane incolpa la donna di tutto e giunto in città rapisce prima Ibrahim e poi la figlia Deva. Quest’ultima, prigioniera, si è trovata costretta a tentare di tutto per salvarsi anche sparare a Gulcemal. L’appuntamento con la quarta puntata della dizi turca è per venerdì 21.30 circa su Canale 5.











