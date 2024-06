La rosa della vendetta: anticipazioni puntata 28 giugno 2024/ Deva scopre la verità su Mert

La rosa della vendetta: trama della quarta puntata

Come ogni settimana, venerdì 28 giugno 2024, torna in onda la serie turca La rosa della vendetta che, sin dalla prima puntata, ha appassionato il pubblico di canale 5 con la storia dei fratelli Gülcemal e Gundemal, abbandonati dalla madre dopo la scelta di quest’ultima di rifarsi una vita con un altro uomo ucciso, poi, da Gülcemal che, da adulto, decide di tornare nella sua città per vendicarsi della madre. Come svelano le anticipazioni de La rosa della vendetta, nella puntata in onda questa sera, Gülcemal porterà avanti il piano di vendetta nei confronti della madre provando a convincere Deva a schierarsi con lui cominciando a lavorare solo per le sue aziende.

Se, tuttavia, Gülcemal è concentrato sulla sua vendetta, la sorella Gundemal si ritrova a vivere un incubo quando Mert le racconta di non riuscire ad amarla e di sentirsi soffocato in una vita che non gli appartiene. Nonostante la sofferenza, Gundemal decide così di aiutare Mert a fuggire mettendosi contro il fratello, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni.

Anticipazioni La rosa della vendetta: Gülcemal tradito da Gundemal

Come svelano le anticipazioni, nella puntata de La rosa della vendetta in onda il 28 giugno, Mert decide di parlare chiaramente con Gülendam confessandole di non essere innamorato di lei. Quest’ultima, piangendo, gli assicura che lo aiuterà a fuggire lontano da suo fratello ma Mert continua a nutrire dei dubbi non riuscendo a fidarsi di lei. Intanto Gülcemal comincia ad intenerirsi nei confronti di Deva permettendole di andare a trovare suo padre in ospedale mentre Armağan è sempre più curioso di scoprire la natura del rapporto di Gülcemal con sua madre, ma l’uomo non è ancora pronto a rivelare il suo passato e chiede al ragazzo di incontrarsi al lago come “fratelli” qualunque cosa succeda.

Finalmente arriva il momento della famosa cena con i nuovi soci in affari, durante la quale arrivano Zafer e İpek. Quest’ultima implora la sorella di andare via dalla casa di Gülcemal, ma è proprio Deva a stupirla, affermando di essere lì di sua spontanea volontà. tutto sembra andare secondo il piano di Gülcemal ma l’arrivo di Mert e Gülendam rovina tutto: Deva, infatti, scopre che il suo fidanzato non solo ha sposato Gülendam, ma che aspetta anche un bambino dalla donna. Deva è così sconvolta da perdere i sensi e al suo risveglio trova al suo fianco Gülcemal, che inizia a rivelarle qualche aneddoto della sua triste e difficile infanzia come svelano le anticipazioni della nuova puntata de La Rosa della vendetta.

La rosa della vendetta: dove siamo rimasti

Nella puntata precedente de “La rosa della vendetta” abbiamo visto Deva (Melis Sezen) tentare di fuggire da Gülcemal (Murat Ünalmış) attraversando il bosco, nonostante la caviglia rotta. Quando l’uomo la raggiunge, lei gli spara al petto, ma Gülcemal, nonostante tutto, aiuta Deva a mettersi al sicuro in un rifugio di caccia di sua proprietà. Intanto İpek (Meltem Akçöl) arriva presso la dimora con la polizia, ma senza un mandato non sono autorizzati ad entrare.

Deva, dopo qualche esitazione iniziale, corre a chiamare i soccorsi e, obbligata da Gülcemal, lo assiste durante tutta la notte. I rapporti tra i due sono sempre più tesi e, durante la colazione, Gülcemal la obbliga a mangiare il menemen per rispetto al cibo preparato, ma Deva racconta di come lei non mangi più quel piatto da quando da bambina era stato l’ultima pietanza preparata dalla madre prima di morire. Intanto Mert (Edip Tepeli) si mette in contatto con un suo amico e scopre tutto quello che è successo in sua assenza.

