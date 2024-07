Anticipazioni Mina Settembre 2, prossima puntata 28 luglio 2024 (repliche)/ Una dolorosa verità per Max…

Domenica prossima – 28 luglio 2024 – andrà in onda una nuova puntata di Mina Settembre 2: le repliche estive proseguono con la storia dell’assistente sociale più amata di Rai Uno, interpretata da una magistrale Serena Rossi. In attesa di scoprire quali saranno gli accadimenti della terza stagione confermata per il prossimo anno, è tempo di addentrarci nelle anticipazioni della prossima puntata di Mina Settembre 2.

Stando alle anticipazioni della prossima puntata di Mina Settembre 2, la protagonista dovrà nuovamente cimentarsi con un caso piuttosto delicato. Il primo episodio dal titolo “Angioletta” vede come protagonista una ragazza con disforia di genere. L’assistente sociale cercherà in tutti i modi di trovare la giusta chiave di lettura ma non sarà per nulla semplice riuscire a trovare un’intesa che possa realmente beneficiare alla giovane.

Una rivelazione di Titti sconvolge Max… scopriamo cosa succede nella prossima puntata di Mina Settembre 2: le anticipazioni

Nel frattempo – stando alle anticipazioni della prossima puntata di Mina Settembre 2 – Max scoprirà che il suo timore più grande potrebbe non essere più una utopia. Titti gli rivela infatti che il bambino potrebbe non essere suo. Le anticipazioni per la puntata del prossimo 28 luglio 2024 proseguono con il secondo episodio dal titolo “Il genio”.

Mina Settembre incrocerà il destino di un uomo alquanto misterioso: si tratta di un dipendente di fiducia del consultorio che, per via di un infortunio, desta la curiosità della protagonista. Nessuna traccia della sua identità, nemmeno tra i documenti; l’assistente sociale inizierà dunque una sorta di indagine per scoprire cosa si cela nel passato dell’uomo e ben presto si troverà davanti ad una situazione del tutto inattesa e tutta da vivere per gli appassionati della serie tv.

