Anticipazioni Panda, ultima puntata 22 luglio 2024/ Un omicidio al parco acquatico e un rapimento

Anticipazioni ultima puntata Panda, 22 luglio 2024: cos’è accaduto all’AquaParadise?

La serie TV Panda sta già per giungere alla sua ultima puntata. La serie TV francese, che vede protagonista Julien Doré nei panni di un ex investigatore che ora cerca di vivere a contatto con la natura e lontano dal caos, la settimana prossima vedrà in onda i suoi due ultimi episodi, dai titoli Panda’Splash e Zéro Zéro Zen, di cui vi lasciamo di seguito le anticipazioni.

La sinossi del primo episodio (il quinto della serie) dell’ultima puntata della serie Panda ci svela che: L’AquaParadise… La sua piscina con le onde e il suo “fiume magico” con… un cadavere sul bordo! La moglie del proprietario del parco acquatico. A pochi passi, un bambino abbandonato: quello della donna delle pulizie! Il primo sospettato? No, testimone della scena del crimine e vittima di un rapimento! Panda e Lola ora hanno tra le mani un omicidio, un rapimento e un bambino.

Panda, anticipazioni ultima puntata della serie TV: un ritiro Zen finisce in tragedia…

Le anticipazioni del secondo episodio dell’ultima puntata della serie francese Panda, invece, ci svelano che: Benjamin, 20 anni, muore nel bel mezzo di un ritiro Zen a causa di un ictus. Niente di sospetto a priori, se Ben non avesse lasciato un curioso messaggio vocale al momento della sua morte… E se non sembrasse un candidato alla pensione Zen. Convinto di avere a che fare con un omicidio, Panda si infiltra in incognito nel rifugio, mentre Lola decide di condurre ufficialmente lì le indagini. Il nostro protagonista, che sembrava avesse chiuso con le indagini, torna dunque in azione per due ultimi e difficili casi al fianco della sua collega acquisita Lola. Riuscirà a risolvere gli intricati misteri e concludere al meglio questa stagione?











