Dopo alcuni giorni di pausa Segreti di famiglia torna in onda su Canale 5 lunedì 25 novembre 2024 alle 14.10 e in molti non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà, le anticipazioni rivelano interessanti novità e colpi di scena. La nota soap opera turca con le sue intriganti vicende sta catturando non poco l’attenzione di moltissimi fan, infatti in termini di ascolti sta conquistando ottimi risultati. Quotidianamente in molti restano incollati al televisore per assistere alle vicende dei protagonisti.

Le anticipazioni di Segreti di famiglia, relative all’episodio di lunedì 25 novembre 2024, fanno sapere che Yekta raggiungerà Seda e Lacin in ospedale e farà irruzione della stanza del medico per ottenere informazioni sulle condizioni di salute del figlio. La dottoressa gli ha detto che il malore è stato causato da un’intossicazione alimentare, la cosa però non lo convincerà affatto.

Segreti di famiglia, anticipazioni 25 novembre 2024: Yekta in ospedale accusa Seda, c’entra lei con il malore di Engin?

In ospedale il padre di Engin non credendo al fatto che si sia sentito male per una intossicazione alimentare si scaglierà contro Seda. Yekta la accuserà di aver giocato sporco per vendicarsi. Le anticipazioni di Segreti di famiglia fanno poi sapere che nella puntata che andrà in onda lunedì 25 novembre 2024 Ilgaz e Ceylin si recheranno da Pars. Il motivo? Lo convinceranno a collaborare con loro.

Pars accetterà di collaborare con il procuratore e l’avvocato e mostrerà loro il biglietto che ha trovato nelle tasche di Engin. In questo si leggono i nomi di tutte le persone che il ragazzo sta ricattando. Cos’altro succederà a Segreti di famiglia dopo la pausa del weekend? Al momento le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Di sicuro colpi di scena e novità non mancheranno e stupiranno non poco i telespettatori.

