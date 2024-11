Va in onda domani, venerdì 22 novembre 2024, l’ultimo appuntamento settimanale di Segreti di Famiglia e in molti sono curiosi di scoprire cosa succederà prima della consueta pausa del weekend, le anticipazioni rivelano tante novità e interessanti colpi di scena. La soap opera turca sta riscuotendo non poco successo, in termini di ascolti infatti i risultati sono ottimi. Tantissimi sono i telespettatori che quotidianamente restano incollati al televisore per assistere alle vivende dei protagonisti. Gli episodi vanno in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.10 e sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le anticipazioni di Segreti di famiglia fanno sapere che nella puntata di venerdì 22 novembre 2024 Neva farà visita a Engin in carcere, le guardie però lo troveranno privo di sensi nella sua cella e verrà portato subito in ospedale. Ricevuta la notizia Ilgaz chiederà maggiori dettagli ad un suo collega e il poliziotto gli dirà che si è trattato di un malore perché sul suo corpo non c’era nessuna ferita.

Segreti di famiglia, anticipazioni 22 novembre 2024: Ilgaz indaga sul malore di Engin

Quando Ceylin farà visita in albergo a Seda il portiere le dirà che è uscita, nella sua camera però troverà Mert con i suoi uomini in cerca delle prove che possano incastrare Cinar per l’omicidio di Zafer. Poco dopo l’avvocatessa riuscirà ad incontrare Seda e proverà ancora una volta a convincerla a non difendere più Engin. Le anticipazioni di Segreti di famiglia rivelano che in quel momento l’avvocato di Tilmen riceverà una telefonata che la informerà del malore del ragazzo, dopo aver appreso che le sue condizioni sono molto gravi lei e Ceylin si recheranno insieme in ospedale.

Intanto Ilgaz inizierà ad indagare sul malore di Engin, pensa che sia molto strano che si sia sentito male poco prima che scadesse il tempo che aveva concesso alle persone che ha ricattato per prendere una decisione. Il procuratore chiederà la lista delle visite che ha ricevuto il detenuto in carcere e scoprirà che l’unica a fargli visita è stata Neva. La donna però non ha potuto vederlo perché si era già sentito male ed era stato portato in ospedale. Cos’altro succederà nell’episodio che andrà in onda domani, venerdì 22 novembre 2024, su Canale5? Le anticipazioni di Segreti di famiglia al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto quello che accadrà.