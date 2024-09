Temptation Island 2024 settembre: quante puntate mancano alla fine

Temptation Island 2024 settembre, giunto alla terza puntata, in onda oggi martedì 24 settembre, in prima serata su canale 5, non solo continua ad appassionare milioni di italiani, ma regala ascolti importantissimi a Mediaset. Il viaggio nei sentimenti delle coppie raccontate da Filippo Bisciglia, anche con l’edizione di settembre, è un mix perfetto di emozioni, delusioni, attrazioni pericolose e lacrime. In ogni puntata, tutte le coppie protagoniste affrontano situazioni che scatenano reazioni contrastanti. Questa sera, nel corso del terzo appuntamento, Bisciglia racconterà cosa sta accadendo ad Antonio e Titty, Anna e Alfred, Diandra e Valerio, Alfonso e Federica, Millie e Mirko.

Coppie tutte in crisi per diversi motivi tra le quali qualcuna, già stasera, potrebbe affrontare il fatidico falò di confronto concludendo in anticipo l’avventura nel villaggio, ma quante puntate andranno ancora in onda di Temptation Island 2024 settembre? Esattamente tre.

Come vedere in replica Temptation Island 2024 settembre

Martedì 1° ottobre andrà in onda la quarta puntata mentre le ultime due puntate andranno in onda martedì 8 settembre e martedì 15 ottobre. Nel corso dell’ultima puntata, andranno in scena i falò di confronto delle coppie che decideranno di arrivare fino in fondo al viaggio nei sentimenti. Chi, tuttavia, non riesce a guardare le puntate durante la diretta televisiva, può rivedere tutto sia in tv che in streaming.

La replica di ogni puntata trasmessa in tv va in onda il giorno successivo su La5 (la terza puntata, in onda stasera su canale 5, sarà trasmessa in replica mercoledì 25 settembre su La5). Tuttavia, con Wittytv, si possono rivedere le varie puntate, anche delle edizioni precedenti così come le singole clip delle coppie e di ciò che accade all’interno del villaggio in qualsiasi momento. Sono, dunque, diversi i modi per non perdere assolutamente nulla dei nuovi protagonisti dell’incredibile viaggio nei sentimenti, sempre ricco di colpi di scena.