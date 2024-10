Anticipazioni The Family, 7-8 ottobre 2024: sospetti su Cihan

Sono disponibili due nuovi episodi di The Family sulla piattaforma di Mediaset Infinity nelle giornate di oggi e domani, lunedì 7 e martedì 8 ottobre 2024; secondo quanto rivelano le anticipazioni, Behram si scopre essere un malato psichiatrico e durante l’interrogatorio manifesta atteggiamenti sociopatici, con Devin che cerca di fargli confessare tutta la verità. Intanto Cihan continua ad essere il principale sospettato per l’aggressione ad Aslan e ha celebrato il matrimonio con Serap, mentre Ilyas ha avuto un confronto con Bedri e ha scoperto che è suo figlio.

Aslan per fortuna è fuori pericolo e, dopo essersi risvegliato dal coma e aver trovato al suo fianco Devin e Hulya, torna a casa dall’ospedale e decide di vendicarsi a tutti i costi del suo aggressore. Nel frattempo Devin fa una scoperta entusiasmante: attraverso gli esiti delle recenti analisi cui si è sottoposta ha infatti scoperto che ha la possibilità di diventare madre, a differenza invece di quanto sostenuto dalle precedenti analisi effettuate nell’ospedale in cui lavora il padre.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di The Family, Aslan è finito in coma dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola in occasione del matrimonio di Cihan; Hulya e Devin, tra numerosi sospetti, si sono mobilitate attraverso indagini parallele per scoprire il mandante dell’attentato.

I principali sospetti di Hulya ricadono proprio su Cihan che, in procinto di sposarsi con Serap, avrebbe architettato questo piano per liberarsi di Aslan; le indagini si concentrano dunque proprio sul loro futuro matrimonio. Devin, nel frattempo, ha deciso di incastrare Berham nel tentativo di farlo confessare e di scoprire da lui chi è il responsabile dell’attentato.

The Family, dove vedere le puntate in streaming

I nuovi episodi di The Family, relativi alle giornate di oggi e di domani, sono disponibili solo ed esclusivamente in modalità streaming utilizzando la piattaforma di Mediaset Infinity.