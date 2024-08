Anticipazioni The Family puntata del 13 agosto 2024: segreti di famiglia

Il sito TvBlog ha svelato quali sono le anticipazioni The Family, la serie turca che riprende la trama de I Soprano, fiction utilizzata come ispirazione dai due registi. Ed eccoci dunque alle anticipazioni The Family di martedì 13 agosto 2024, giorno in cui la serie andrà in onda alle 14.10 eccezionalmente durante la settimana vacanziera di Ferragosto. Su Canale 5 vedremo tante importanti novità sull’amore tra Aslan e Devin. Effettivamente, il primo è il boss della famiglia criminale più forte in quel di Instambul, che sta anche affrontando le varie conseguenze legali legate al padre Yusuf.

Il paradiso delle signore 9 anticipazioni, chi è il padre di Odile? Parla attrice/ "Scontri con Adelaide"

Continuiamo con le anticipazioni The Family. Devin è invece una psicologa talentuosa e determinata. L’amore tra Devin e Yusuf è però ostacolato da Hulya, madre di Aslan, una donna controllante e dominante, che vuole primeggiare anche nella loro relazione, pretendendo ad esempio di pranzare insieme tutti i giorni. Intanto, Devin sta provando a gestire sua madre bipolare e la sorella Yagmus, che è borderline e soffre per la tossicodipendenza.

Dolph Lundgren, Ivan Drago in Rocky gela i fan/ "Mio padre abusò di me, da bambino ho avuto il cancro"

The Family, anticipazioni puntata 13 agosto 2024: Devin si fa forza e mostra tutto il suo coraggio

Devin è una donna vera e propria: forte, determinata e orgogliosa. Per quanto riguarda le Anticipazioni The Family puntata del 13 agosto 2024, la stessa Devin insieme ad Aslan, verrà spiata da Tolga, che sente un dialogo molto privato tra i due, i quali stanno proiettando un piano di fuga per la coppia Suat (avvocato) e sua moglie.

Devin dice ad Aslan di fingere che l’omicidio sia stato per mano dell’avvocato. Chihan, impressionato dalla forza d’animo di Devin, corre da lei per farle le inaugurazioni, dicendole di essere finalmente una vera Soycan. The Family andrà in onda anche su Mediaset Infinity, anche se non è ancora possibile recuperare le puntate precedenti. Non ci resta che seguire le Anticipazioni The Family vedere come andrà a finire con Devin e Chihan, che è disposto a sacrificarsi qualora Ilyas si vendichi. Non solo al momento Ilyas è all’estero e si può stare quindi più tranquilli.

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne?/ Paparazzata con un uomo più giovane: “Se fosse vero amore…”