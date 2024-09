Anticipazioni The Family, 9 – 10 settembre 2024: Tolga viene ucciso, Leyla arrestata

Sono in arrivo nuovi appuntamenti con The Family, in streaming su Mediaset Infinity, anche nelle giornate di oggi e domani, lunedì 9 e martedì 10 settembre 2024; secondo quanto rivelano le anticipazioni, Tolga perde la vita ucciso da Cihan con la complicità di Ilyas e Serap, mentre Aslan libera Devin dopo essere rimasta chiusa in casa per scampare all’arresto e accetta la decisione della moglie di ottenere il divorzio. La coppia tuttavia, di ritorno verso Istanbul, vengono a conoscenza dell’uccisione di Tolga e che Leyla rischia l’arresto per questo.

Proseguendo con le anticipazioni The Family, Ekrem va a prendere Yagmur dopo essere stata rilasciata dalla polizia ma la donna non ne vuole più sapere di lui; intanto Leyla è finita in carcere e cerca di chiedere aiuto a Devin, invitandola a badare lei ai suoi figli in attesa della scarcerazione e ribadendo di essere innocente. Nel frattempo la psicologa deve anche fare i conti con la verità messa in giro da Aslan e legata al loro divorzio, e si ritroverà a smentire tale dichiarazione di fronte a diversi giornalisti accalcatisi alla villa.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family, Devin scampa all’arresto della polizia rifugiandosi in casa, con Aslan che tenta di proteggerla in tutti i modi ed evitarle conseguenze ben peggiori; la donna è comunque intenzionata a rompere ogni rapporto con la famiglia Soykan e a chiedere il divorzio dal marito, per ricominciare una nuova vita altrove.

Nel frattempo tutti si mobilitano alla ricerca di Tolga, il genero dei Soykan e responsabile della contabilità aziendale che sembra essere scomparso nel nulla da un momento all’altro; la famiglia è sulle sue tracce, sia gli stessi Soykan che Cihan in collaborazione con Ilyas, tutti alla ricerca dell’uomo ognuno per motivazioni differenti.

The Family, dove vedere le puntate in tv e in streaming

The Family fa compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì, ogni giorno viene caricato un nuovo episodio sulla piattaforma di Mediaset Infinity; la soap opera turca, infatti, non va più in onda su Canale 5 ma è disponibile solamente in modalità streaming.