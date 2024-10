Per la gioia degli appassionati del genere, torna questa sera – 9 ottobre 2024 – l’appuntamento con due nuovi episodi di The Good Doctor 7. La serie tv con protagonista Freddie Highmore nel ruolo sempre più iconico del medico Shaun Murphy è giunta al giro di boa del settimo capitolo e stando alle anticipazioni per la puntata odierna sono previsti grandi colpi di scena in linea con quanto visto negli appuntamenti precedenti.

Nato il sei ottobre, perché si chiama così il docufilm di Rai1/ Nel 1924 la speaker Ines Viviani Donarelli...

Le anticipazioni The Good Doctor 7, per la puntata di questa sera 9 ottobre 2024 su Rai Due, partono con nuovi casi da dirimere per il visionario dottor Shaun Murphy. Il medico dovrà gestire il caso di una giovane influencer di nome Eve alle prese con una grave malattia del papà. Ma non solo; una preoccupazione non da poco per il figlio Steve e altri due casi altrettanto ostici. Tuffiamoci dunque nelle anticipazioni di The Good Doctor 7 per la puntata di questa sera 9 ottobre 2024 su Rai Due.

Brennero, ultima puntata oggi 7 ottobre 2024/ Diretta e come finisce: Eva ritrova la figlia Mathilde

The Good Doctor 7, il dottor Shaun Murphy alla prese con… ‘Gesù’: le anticipazioni per la puntata di questa sera 9 ottobre 2024

Nel settimo episodio di The Good Doctor 7, stando alle anticipazioni, si parte con un nuovo caso piuttosto ostico per il dottor Shaun Murphy. Una ragazza di nome Naomi Pine necessita in maniera urgente di un trapianto di rene a causa di una grave malattia. La preoccupazione della donna è però che la figlia non venga a sapere delle sue precarie condizioni di salute. Dopo innumerevoli ricerche, a rispondere all’appello è un uomo che inizialmente desta lo scetticismo dei medici. La persona in questione sostiene infatti di essere Gesù, l’intervento verrà comunque approvato?

Brennero 2 si farà? Anticipazioni e trama fiction di Rai1/ Elena Radonicich e Matteo Martari fanno chiarezza

Stando alle anticipazioni di The Good Doctor 7 – per la puntata di questa sera 9 ottobre 2024 su Rai Due – nell’ottavo episodio vedremo il dottor Shaun Murphy alle prese con una preoccupazione ricorrente: la possibilità che anche suo figlio Steve possa essere affetto da autismo. Nel frattempo, la sua attenzione sarà attratta da un nuovo caso; un bambino di nome Tayo nato con un arto superiore in più. Sarebbe necessaria la rimozione ma a rendere ostico il tutto sarà la contrarietà dei genitori.