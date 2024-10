Anticipazioni The Good Doctor 7 2024, Shaun e la diagnosi precoce per Steve

Si avvicina il gran finale con l’ultima puntata della serie medical in onda su Rai2, il prossimo 9 ottobre andrà in onda l’ultima atto e le anticipazioni di The Good Doctor 7 2024 ci rivelano che ne vedremo davvero delle belle. Nel primo dei due episodi di puntata, le anticipazioni di The Good Doctor 7 ci rivelano che la dottoressa Claire Browne farà ritorno dal Guatemala per concedersi una visita medica personale, allo stesso tempo il dottor Glassmann lotterà per gestire Hannah, che continuerà a non rispondere alle sue richieste di aiuto, intanto Park si metterà in cerca della location perfetta per il matrimonio da pianificare all’ultimo minuto.

Sempre stando alle anticipazioni di The Good Doctor 7, troveremo i dottori protagonisti che si metteranno a studiare il loro futuro e allo stesso tempo lavoreranno per risolvere il caso più complicato che potesse capitare nelle loro carriere: riusciranno a metterci una pezza?

Anticipazioni The Good Doctor 7 2024 ultima puntata: tutti i nodi verranno al pettine?

In attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata finale della serie di Rai2 The Good Doctor 7, la fiction tornerà in onda questa sera mercoledì 2 ottobre sul piccolo schermo con una valanga di emozioni e colpi di scena.

Il dottor Shaun sarà come al solito protagonista, medico afflitto da autismo, che si ritroverà a lavorare allo spinoso caso di Jordan nell’arco della prossima puntata, l’uomo rischia la vita, ma le cose cambieranno quando dirà di chiamarsi Gesù, la notizia manderà in subbuglio l’intero ospedale e rischierà di compromettere l’intervento, dopo la necessità di sottoporsi a un trapianto di rene: come andranno le cose lo scopriremo nel corso della puntata odierna, con le anticipazioni di The Good Doctor 7 che promettono scintille ai telespettatori di Rai2, in attesa del gran finale della prossima settimana.

