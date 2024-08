Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di Un Posto al Sole, la soap opera italiana campione d’ascolti trasmessa sabato 10 agosto dalle ore 20.50 su Rai3. Nuove sorprese e colpi di scena tra i protagonisti della soap ambientata nel condominio Palazzo Paladini situato sulla collina partenopea di Posillipo, stretta tra il luccicante mare di Napoli ed il Vesuvio. Le anticipazioni di Un posto al Sole, puntata di sabato 10 agosto 2024, iniziano con Rosa chiamata a ricoprire il ruolo di portinaia nel celebre palazzo Palladini. La donna si ritroverà a parlare con Marika e insieme ricorderanno i momenti più importanti e salienti della stagione.

Storie intricate ed interessanti come quella di Diana rimasta vittima di un incidente organizzato dal boss Torrente. La donna, raggirata dall’ex compagno Flavio Bianchi, si ritrova invischiata in brutti affari che coinvolgono anche la malavita. Per fortuna a starle vicino c’è Nunzio, l’ex compagno che le è stato sempre accanto fino al risveglio dal coma.

Anticipazioni Un posto al sole, 10 agosto 2024: la lunga battaglia di Roberto Ferri e sua moglie Marina

Non solo, le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di sabato 10 agosto 2024 vedono Rosa e Marika nella portineria del Palazzo Paladini parlare anche della separazione della donna dall’ex marito Damiano per poi arrivare al presente. Damiano, infatti, una volta archiviata la storia d’amore con Rosa, ha iniziato una nuova relazione con Viola reduce dalla separazione matrimoniale con Eugenio.

Infine spazio anche alle lunga battaglia di Roberto Ferri e sua moglie Marina impegnati a cercare di ottenere l’affido di Tommaso. E ancora: la crisi matrimoniale tra Guido e Mariella che stanno cercando di superare tra mille difficoltà. A peggiorare la situazione ci ha pensato anche Claudia che, una volta arrivata a Napoli, ha messo nuovamente in difficoltà la coppia. Cosa succederà? Per scoprilo non resta che seguire la nuova puntata di Un Posto al Sole su Rai3!

