Anticipazioni Un posto al sole, 30 agosto 2024: Manuela sempre più gelosa di Valeria

Tornano in onda le avventure di Un posto al sole anche nella serata di domani, venerdì 30 agosto 2024, come sempre su Rai 3; analizziamo nel dettaglio cosa rivelano le anticipazioni di questo nuovo appuntamento televisivo, riportate su Raiplay. Alberto ha messo in atto il piano concordato con Torrente per incastrare Eduardo e ha ottenuto un nuovo appuntamento con Clara e Federico; a causa di un imprevisto, tuttavia, il suo piano criminale degenera e porta madre e figlio in pericolo di vita, per cui Alberto si mobilita per giungere sul posto in cui vivono prima che lo facciano gli uomini del Boss.

Intanto Clara è in procinto di partorire, mentre in ospedale sta per arrivare il nuovo primario che sostituirà Luca, e Rossella e tutto il team sono curiosi di scoprire di chi si tratta; nel frattempo, Manuela è sempre più in preda alla gelosia per l’avvicinamento di Valeria a Niko e Jimmy e non vuole che la donna diventi una presenza costante nelle loro vite.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Alberto ha un piano concordato con Torrente ai danni di Eduardo e riesce ad ottenere un nuovo appuntamento con Clara e Federico; una mossa sbagliata tuttavia rischia di far degenerare la situazione e di mettere a rischio la vita di mamma e figlio, con possibili tragiche conseguenze.

Intanto si consuma sempre più la rottura tra Guido e Mariella con l’uomo che ha deciso di lasciare la sua casa e la donna in preda ad una crisi; Manuela, nel frattempo, ha parlato con Jimmy e gli ha rivolto una serie di domande e curiosità sulla vacanza trascorsa con Niko e Valeria. La donna è in preda alla gelosia e mal tollera la presenza di Valeria al fianco dell’uomo.

Un posto al sole, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Un posto al sole torna in onda anche domani pomeriggio, venerdì 30 agosto 2024, con una nuova ed attesissima puntata su Rai 3; oltre alla visione in chiaro, è disponibile in contemporanea la visione in streaming sulla piattaforma di Raiplay.