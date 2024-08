Anticipazioni Un posto al sole, 29 agosto 2024: il piano di Alberto contro Eduardo

Un posto al sole torna in onda domani sera, giovedì 29 agosto 2024, con una nuova puntata nella serata di Rai 3; come rivelano le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Alberto mette in atto il piano con Torrente ai danni di Eduardo e riesce ad incastrare Clara e Federico dando loro un nuovo appuntamento, ma un imprevisto potrebbe portare a ben più gravi conseguenze.

Anticipazioni La promessa, puntata 29 agosto 2024/ Catalina pronta alla partenza, ma Pelayo rinuncia!

Nel frattempo, è ad un passo la rottura definitiva tra Guido e Mariella; l’uomo ha infatti deciso di lasciare la sua casa e trasferirsi in quella lasciata libera da Michele, mentre la donna teme che questa scelta possa aver sancito il loro definitivo addio. Intanto Manuela è in preda alla gelosia e freme dalla curiosità di sapere com’è andata la vacanza di Niko e Valeria, per questo la donna rivolge alcune domande a Jimmy; nel frattempo la stessa Valeria dovrà chiedere il supporto di Niko in seguito ad un evento improvviso.

Anticipazioni The Family, puntata 29 agosto 2024/ Scoperta choc per Aslan: Cihan non è suo fratello!

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto rivela a Marina il suo piano segreto inerente al processo che riguarda Tommy, mentre Renato vuole saperne di più degli strani comportamenti di Giulia e pressa Raffaele con curiosità insistenti. Guido e Mariella sono sempre più distanti e la vacanza sembra non aver alleviato la loro crisi, mentre non è stato semplice il rientro a casa di Rosa, vessata da Luisa e Pasquale e dai loro comportamenti molesti.

Nel frattempo, Diego, Raffaele e Viola hanno manifestato il loro sostengo a Ida in seguito allo scontro con Magdalena, mentre proseguono le tensioni tra Ferri e Marina, quest’ultima sempre più delusa dal suo uomo.

Anticipazioni Endless Love, puntata 29 agosto 2024/ Emir nasconde a Nihan la verità sulla sua gravidanza

Un posto al sole, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate di Un posto al sole vanno in onda nelle serate di Rai 3 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.50; la visione delle puntate è disponibile non solo in chiaro, ma anche in streaming utilizzando la piattaforma di Raiplay.