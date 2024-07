Anticipazioni Un posto al sole settimana 22-26 luglio 2024/ Choc per Rossella e Nunzio, Damiano spiazza Viola

Un posto al sole, anticipazioni della settimana dal 22 al 26 luglio: evento spiazzante per Rossella e Nunzio

Da più di trent’anni i telespettatori di Rai3 seguono le vicende dei protagonisti che vivono nel Palazzo Palladini come sempre a partire dalle 20.50 circa. E dalle anticipazioni su Un posto al sole dalle puntate della settimana prossima si scopre che ci saranno degli eventi inaspettati, Rossella e Nunzio vivranno una forte e scioccante esperienza mentre ci saranno notevoli avvicinamenti, ma andiamo con ordine. Dopo le tensioni con Guido Marinella prenderà una drastica decisione incurante dei consigli di Michele e Silvia. Roberto e Marina saranno sempre più determinati ad acquistare la radio e preparano un’offerta per Chiara mentre Manuel spingerà la madre ad accettare l’invito di Marika.

Dalle anticipazioni della settimana 22-26 luglio 2024 di Un posto al sole si apprende anche che al centro delle trame ci saranno Nunzio e Rossella. I due dovranno fare i conti con i loro sentimenti ed un evento inaspettato sconvolgerà i loro piani e accorcerà all’improvviso le distanze tra loro. Dopo la forte esperienza vissuta torneranno a guardarsi con occhi diversi e la loro vicinanza aumenterà sempre di più. Nel frattempo Roberto e Marina, sempre più determinati ad acquistare la radio, e prepareranno un’offerta per Chiara e si dedicheranno sempre più all’acquisto della radio ma una notizia dal Tribunale riporterà al centro della loro attenzione le vicende di Tommaso.

Al centro delle trame delle prossime puntate ci saranno anche Guido e la crisi con Marinella e Damiano che farà una proposta spiazzante a Viola. Le anticipazioni della settimana di Un posto al sole svelano che Guido sarà sempre più pessimista riguardo alla sua storia d’amore con Mariella, mentre quest’ultima deciderà di partire con il figlio e Bice per cercare di distrarsi. Anche Rosa e Manuel andranno al mare da Marika. Intanto Mariella, Lollo e Guido non riusciranno a nascondere la loro sofferenza per la situazione che si è creata nella loro famiglia. Guido sarà sempre più in crisi e pentito per la piega che ha preso la sua storia d’amore con Mariella. I due riusciranno a ritrovarsi?

Nel frattempo, Bice penserà a un piano per vendicarsi di Sergio, mentre Marika presenterà a Rosa la sua nuova fiamma. Luca si ritroverà alle prese con Alberto, che è riuscito ad evitare un incidente grazie all’intervento immediato del medico. Alberto riceverà una bellissima ed emozionante notizia: può trascorrere un po’ di tempo insieme a suo figlio. Ed infine Viola riceve da Damiano una proposta davvero inaspettata.











