Anticipazioni Un posto al sole, puntata 19 luglio 2024/ Roberto si vendica di Filippo? I sospetti del ragazzo

Anticipazioni Un posto al sole, 19 luglio 2024: Ornella verso la partenza per Barcellona

Rai 3 propone per la serata di domani, venerdì 19 luglio 2024, una nuova puntata della soap Un posto al sole; come rivelano le anticipazioni del nuovo appuntamento, riportate sul sito di Raiplay, tra Mariella e Guido è sempre più crisi. La donna si confida con Silvia, confessandole di essere in una fase di sofferenza e di essere molto confusa, e tra i due coniugi arriverà il tanto atteso confronto, che pare ormai inevitabile.

Anticipazioni La promessa, puntata 19 luglio 2024/ Catalina e Pelayo brindano al successo dei loro affari

Nel frattempo Roberto ha puntato l’attenzione sulla radio ed è assolutamente intenzionato ad acquistarla, mettendo in atto le sue doti da acuto imprenditore e il suo fiuto per investimenti e allettanti affari: l’offerta per l’acquisto, infatti, sta per dare i suoi frutti, ma il figlio Filippo teme che questa possa essere una vendetta nei suoi confronti da parte del papà. Intanto Ornella è ai saluti e la sua prossima destinazione è Barcellona: Raffaele decide di salutarla, tuttavia il loro momento viene interrotto da un insistente Renato e da una sua particolare richiesta.

Anticipazioni The Family, puntata 19 luglio 2024/ Aslan affronta Hulya e difende il suo amore per Devin

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto fiuta un buon affare nel potenziale acquisto della radio, ma deve cercare di superare la diffidenza di Chiara e soprattutto i contrasti con il figlio Filippo: una buona opportunità di investimento sì, ma con anche alcune possibili conseguenze da non sottovalutare.

Il matrimonio di Guido e Mariella, intanto, è sempre più in crisi e la coppia si ritrova a guardare in faccia la realtà: per loro è necessario un confronto per comprendere in che direzione sta andando la loro storia d’amore. Nel frattempo Ornella ha svolto il suo ultimo giorno di lavoro ed è pronta alla partenza per Barcellona; in vista del suo addio, Raffaele è pronto a salutarla con un velo di emozione.

Anticipazioni Endless Love, puntata 19 luglio 2024/ Zeynep si fa accompagnare da un avvocato

© RIPRODUZIONE RISERVATA